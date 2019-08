TIDAL dévoile des capacités de partage vidéo à visionner pour les stories Instagram

Les utilisateurs peuvent également partager des chansons et des albums directement par les stories sur les réseaux sociaux

NEW YORK, 20 août 2019 /PRNewswire/ -- La plateforme mondiale de streaming et de divertissement TIDAL annonce aujourd'hui une série d'améliorations concernant ses capacités de partage social. À partir d'aujourd'hui, les membres de TIDAL peuvent partager le vaste catalogue musical de la plateforme sur les stories Instagram et Facebook. Le contenu vidéo peut en outre être partagé dans les stories Instagram.

Les membres de TIDAL qui utilisent des appareils iOS et Android verront la nouvelle option de partage sur l'ensemble des contenus en cliquant sur l'icône des trois points du menu et en sélectionnant « partager ». Les chansons, albums, artistes et playlists seront partagés dans les stories Instagram et Facebook sous la forme d'une image fixe, tandis que les vidéos seront postées avec un aperçu de 15 secondes dans les stories Instagram et sous la forme d'une image fixe dans les stories Facebook.

Les membres de TIDAL ont accès à 60 millions de chansons, plus de 250 000 clips musicaux, des milliers de vidéos de performances, des centaines de séries vidéo originales et beaucoup plus de contenu qui peut être posté sur leurs réseaux sociaux. L'expansion et l'amélioration des fonctions utilisateur permettent une intégration fluide dans la vie quotidienne des membres. Améliorer l'expérience utilisateur est essentiel à la mission de TIDAL et le lancement de ces capacités permettra aux membres de se joindre aux conversations uniques sur la musique qui se passent sur les plateformes sociales. En tant que leader de l'industrie du fait de son offre de contenu original exclusif, cette nouvelle fonctionnalité mettra en vedette le large champ d'offres de la plateforme.

« Nous voyons chaque jour les membres partager leur contenu TIDAL préféré sur les réseaux sociaux », a déclaré Lior Tibon, directeur de l'exploitation de TIDAL. « Avec le catalogue vidéo de premier plan de TIDAL, il est devenu une priorité de mieux mettre en valeur le contenu et de l'intégrer à d'autres applications populaires. Nous sommes fiers de continuer à tracer la voie en matière de contenu vidéo parmi nos pairs. »

Les membres de TIDAL peuvent commencer à explorer les vidéos à partager avec la nouvelle playlist nouveaux arrivages vidéo (New Video Arrivals) de TIDAL. La nouvelle fonctionnalité commence à être mise en place et les membres à travers le monde recevront la mise à jour tout au long de la semaine.

À propos de TIDAL

TIDAL est une plateforme internationale de musique et de divertissement détenue par les artistes et qui réunit les artistes et les fans grâce à un contenu original et unique, ainsi que des événements exclusifs. Disponible dans 53 pays, le service de streaming compte plus de 60 millions de chansons et 250 000 vidéos en haute qualité dans son catalogue avec des séries vidéo originales, des podcasts, des milliers de playlists sélectionnées avec soin et des découvertes d'artistes sur TIDAL Rising. Avec l'engagement de ses propriétaires pour créer un modèle plus durable pour l'industrie musicale, TIDAL est disponible en option premium et HiFi qui inclut des enregistrements au format Master Quality Authenticated (MQA).

SOURCE TIDAL