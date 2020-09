TIDAL s'associe à Oculus pour offrir aux amateurs de musique la possibilité de voir des concerts immersifs en direct à la maison

Les représentations intimes seront diffusées en direct en réalité virtuelle sur Venues et en vidéo 2D avec un son de haute qualité sur TIDAL

NEW YORK, 17 septembre 2020 /PRNewswire/ -- La plateforme mondiale de diffusion de musique et de divertissement en continu, TIDAL, et la plateforme de réalité virtuelle de Facebook, Oculus, s'associent pour retransmettre des concerts en direct, immersifs et intimes directement chez les gens dans l'application Venues (disponible sur Oculus Quest) et sur TIDAL. Plus tard cette année, TIDAL et Oculus diffuseront en direct une série de concerts immersifs avec certains des plus grands noms de la musique.

TIDAL et Oculus offriront aux spectateurs une nouvelle expérience de représentation en direct qui vous donnera l'impression de vous trouver dans la foule aux côtés des autres fans. Étant donné que la distanciation sociale est toujours de mise afin de ralentir la propagation de la COVID-19, les membres de TIDAL et les non membres peuvent profiter de spectacles exclusifs comme s'ils se trouvaient à la première rangée qui sont disponibles en réalité virtuelle dans l'application Venues et en vidéo 2D avec un son de haute qualité sur TIDAL. Tous les spectacles seront offerts simultanément dans Venues et sur TIDAL.

« En ces temps où la diffusion en direct de représentations est considérée comme la nouvelle normalité, le partenariat de TIDAL avec Oculus offre aux amateurs de musique une expérience de concert supérieure, avec plus d'interactions et de dimensions que les diffusions en direct antérieures. Oculus est en train de révolutionner l'expérience musicale en direct et en s'associant à la qualité audio HiFi de TIDAL, les utilisateurs pourront se rappeler ce que c'est que de se tenir debout dans la foule nombreuse d'une salle de concert », a déclaré Lior Tibon, directeur d'exploitation de TIDAL.

Il ne s'agit pas d'un simple service de streaming; avec la programmation de TIDAL, les utilisateurs ont pu avoir accès à des événements d'écoute, à des concerts et à des rencontres exclusifs, et même à des artistes comme Megan Thee Stallion, A Boogie Wit Da Hoodie, Anderson. Paak, Future, Jennifer Lopez et bien d'autres. De plus, grâce à des programmes tels que Rap Radar, CRWN, Car Test et In Conversation, ainsi qu'à des initiatives telles que TIDAL Unplugged et d'autres, la plateforme a donné à ses membres un accès privilégié à leurs artistes favoris.

À propos de TIDAL

TIDAL est une plateforme mondiale de musique et de divertissement appartenant à des artistes, qui rapproche les artistes et leurs fans grâce à un contenu original unique et des événements exclusifs. Disponible dans 56 pays, le service de streaming compte plus de 60 millions de chansons et 250 000 vidéos de haute qualité dans son catalogue, ainsi que des séries vidéo originales, des podcasts, des milliers de playlists soigneusement sélectionnées et des découvertes d'artistes avec TIDAL Rising. Grâce à l'engagement de ses propriétaires à créer un modèle plus durable pour l'industrie de la musique, TIDAL est disponible avec deux abonnements, Premium et HiFi, et offre des enregistrements qui comprennent Master Quality Authenticated (MQA), 360 Reality Audio de Sony et Dolby Atmos Music.

À propos d'Oculus

L'équipe d'Oculus de Facebook permet aux gens de défier la distance – de se connecter les uns aux autres et au monde – grâce à du matériel et à des logiciels de réalité virtuelle de classe mondiale. Avec des services mondiaux consacrés à la recherche de pointe, à la vision artificielle, à l'haptique, à l'interaction sociale, et plus encore, Oculus est déterminé à faire avancer la technologie de pointe en innovant sans cesse.

