Tiedemann acquiert Holbein Partners LLP, l'un des principaux bureaux multifamiliaux de Londres

Holbein rejoint Tiedemann Constantia dans le cadre de la stratégie de croissance internationale de Tiedemann

NEW YORK, ZURICH et LONDRES, 14 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Tiedemann Constantia, les opérations internationales de Tiedemann, l'un des plus grands conseillers indépendants en investissement et en patrimoine des États-Unis pour les familles fortunées, les trusts, les fondations et les dotations, a annoncé aujourd'hui l'acquisition du multi-family office Holbein Partners LLP basé à Londres, sous réserve de l'approbation de la FCA.

Cette acquisition permettra de combiner l'expertise des partenaires principaux et de l'équipe de Holbein avec les ressources d'investissement internationales et les références d'impact de Tiedemann Advisors aux États-Unis et de Tiedemann Constantia au niveau international. Ce partenariat permettra aux clients de Tiedemann de bénéficier de capacités transfrontalières plus étendues, d'une expérience approfondie de la collaboration avec les family offices et d'une expertise supplémentaire en matière d'opportunités d'investissement en Europe. Après l'acquisition, Tiedemann Advisors et Tiedemann Constantia, avec des bureaux européens à Zurich, Genève et Londres, superviseront ensemble environ 30 milliards de dollars d'actifs clients.

Les associés directeurs de Holbein, Steven Blakey, Mark Cunningham et Andrew Rodger, apportent des dizaines d'années d'expérience dans les domaines des marchés de capitaux internationaux, de la finance d'entreprise et de la gestion de patrimoine et deviendront associés de l'entreprise combinée. Mark Cunningham continuera à diriger l'activité de conseil stratégique et Andrew Rodger rejoindra le conseil d'administration de Tiedemann Constantia. Robert Weeber continuera à diriger les activités internationales en tant que PDG de Tiedemann Constantia.

Cette acquisition fait suite à la récente embauche de Jed Emerson en tant que responsable mondial de l'investissement à impact chez Tiedemann, ainsi qu'à l'arrivée de Charles d'Oncieu à la tête du nouveau bureau de la société à Genève et de Sylvie Golay en tant que stratège en chef pour les activités internationales.

Robert Weeber, fondateur et PDG de Tiedemann Constantia, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir officiellement l'équipe de Holbein à bord. Nos offres complémentaires, notre profonde expertise en matière d'investissement et notre culture commune de l'excellence nous permettront de mieux nous positionner pour aider nos clients à répondre à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine multi-juridictionnel pour les générations à venir. Notre secteur continue de faire l'objet d'une consolidation considérable, car les clients attendent davantage de transparence, de contrôle et de solutions sur mesure pour offrir une proposition vraiment unique. Avec l'acquisition de Holbein, nous pensons être bien placés pour tirer parti de cette tendance. »

Mike Tiedemann, fondateur et PDG de Tiedemann Advisors, a déclaré : « Nous nous réjouissons d'accueillir une équipe expérimentée et respectée. Nous pensons que la combinaison apportera des opportunités et des solutions améliorées pour tous les besoins de nos clients en matière de gestion de patrimoine, et en particulier, nous sommes impatients de poursuivre l'intégration de notre offre d'impact avec nos anciennes et nouvelles familles européennes. »

Steven Blakey, cofondateur et associé directeur de Holbein, a déclaré : « Il s'agit d'un nouveau chapitre pour Holbein et nous pensons qu'il apportera des avantages significatifs à notre base de clients actuelle, en leur offrant une portée mondiale d'opportunités d'investissement et un accès à l'excellente offre d'investissement à impact de Tiedemann, qui a montré son importance pour les portefeuilles au cours des dernières années. Nous sommes impatients de travailler avec Robert, Mike et l'équipe et avons hâte de découvrir les nouvelles opportunités que cette acquisition va apporter. »

Les détails financiers de la transaction ne sont pas divulgués.

Tiedemann Advisors est un conseiller indépendant en matière d'investissement et de patrimoine pour les particuliers fortunés, les family offices, les trusts, les fondations et les fonds de dotation. Fondée en 1999, Tiedemann Advisors possède neuf bureaux aux États-Unis et fournit des services fiduciaires par le biais de Tiedemann Trust Company, une société fiduciaire agréée par l'État et située à Wilmington, dans le Delaware. Le siège des opérations internationales de Tiedemann Constantia, se trouve à Zurich, en Suisse. Ensemble, Tiedemann Constantia, Tiedemann Advisors et Tiedemann Trust Company supervisent environ 25 milliards de dollars d'actifs sous gestion, avec plus de 3,5 milliards de dollars d'investissements à impact, au 1er janvier 2021.

Pour en savoir plus, consultez les sites www.tiedemannadvisors.com et www.tiedemannconstantia.com

Holbein Partners LLP est un gestionnaire d'investissement indépendant et un conseiller en patrimoine pour les particuliers fortunés, les family offices, les trusts, les fondations et les fonds de dotation. Holbein a été fondé en 2010 et est basé à Londres.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.adarepharmasolutions.com/ .

SOURCE Tiedemann Constantia