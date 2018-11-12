TIENS Group анонсирует глобальную экспансию в новом сегменте ритейла

PointsWin - новый электронный кошелек от Tiens, - играет ключевую роль в создании клиентской сети на базе блокчейна. Потребители могут использовать приложение для совершения покупок и получения вознаграждений в любом коммерческом подразделении под брендом TIENS. Эти инновации в совокупности обеспечивают именно то сочетание онлайн- и офлайн-ритейла, к которому стремится группа, расширяя свое международное присутствие.

TIENS учреждает 110 филиалов по всему миру, а новый магазин станет флагманом глобальной стратегии корпорации «One Body, Multiple Wings» (Одно тело, множество крыльев). Эта стратегия предполагает создание диверсифицированной, интегрированной фармацевтической системы, охватывающей физический ритейл, электронную коммерцию, центры традиционной китайской медицины и медицинские учреждения, а также образовательный, туристический, отельный и lifestyle-сектора.

«Во всех вопросах собственного развития мы всегда рассматриваем мир в глобальной перспективе», - отметил глава правления TIENS Group Ли Цзиньюань (Li Jinyuan). «При этом особое внимание уделяем регионам, охватываемым китайской инициативой «Один пояс, один путь»», - добавил он, подчеркнув, что большинство международных филиалов TIENS находятся именно в этих регионах.

В основе концепции флагманского магазина лежит маркетинговый подход, ориентированный на создание потребительского опыта в среде полного погружения, позволяющей клиентам испытать на себе уникальные продукты для поддержания здоровья.

«Эмпирический маркетинг - самая актуальная из всех тенденций коммерческого развития. Мы стремимся дарить своим клиентам подсознательное ощущение максимальной заботы об их здоровье и красоте», - прокомментировала член совета директоров и генеральный директор по вопросам электронной коммерции Челси Ли (Ли Юэци (Li Yue Qi)). «Магазин TIENS Experience Store оформлен в духе расслабляющей эстетики воды, неспешно наполняющей всю атмосферу, - продолжила она. - Каждого посетителя ждет настоящая экспедиция в мир нашего бренда, чему способствует тщательно продуманная расстановка продукции на полках нового магазина».

Благодаря эффекту глубокого погружения, новейшая инициатива бренда помогает группе превращать концепцию потребления в индивидуальный экспериенс. «Разноплановая экспозиция TIENS Experience Store служит наглядной демонстрацией глобальной стратегии «One Body, Multiple Wings»», - подчеркнула Пэгги Лью (Лью Юй (Liu Yu), директор департамента по управлению потребительским опытом TIENS.

Для получения дополнительной информации см. ссылку http://www.tiens.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=32&id=85

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/782246/TIENS_new_retail.jpg

SOURCE TIENS