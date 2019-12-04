TIENS Group показала свой фирменный ролик на экране NASDAQ на нью-йоркской Таймс-сквер

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TIENS

Dec 04, 2019, 13:47 ET

ТЯНЬЦЗИНЬ (TIANJIN), Китай, 4 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- TIENS Group, одна из крупнейших в мире компаний сферы здравоохранения, 18 ноября этого года представила свой ролик на экране NASDAQ на нью-йоркской Таймс-сквер.

TIENS_Group_Times_Square
TIENS_Group_Times_Square

Площадь, расположенная в одном из самых популярных районов Манхэттена, пользуется славой "перекрестка мира". А установленный на ней экран NASDAQ часто называют "дисплеем №1 в мире" - за то внимание, которое он привлекает к себе со стороны прохожих. Многие всемирно известные бренды, включая P&G и Abbott, использовали экран NASDAQ для презентации своих преимуществ и возможностей. И TIENS Group последовала их примеру в стремлении рассказать всему миру о собственной миссии и представить имидж торговой марки.

В 2020 году компания TIENS Group будет отмечать свой 25-летний юбилей со дня основания в далеком 1995-м. Под умелым руководством главы правления Ли Цзиньюаня компании удалось создать уникальную глобальную бизнес-платформу, в основе которой лежат медицина и здравоохранение. Осуществляя свою деятельность в более чем 190 странах мира, TIENS Group сумела повысить качество жизни для почти 40 млн семей по всему земному шару, предоставляя им первоклассные питательные продукты, передовые сервисы сферы здравоохранения и передовые медико-биологические технологии, благодаря чему пользуется широкой популярностью у потребителей во всех уголках планеты.

В последние годы TIENS Group постепенно модернизирует свою зарубежную ритейл-модель, осуществляя инвестиции в глобальное развитие бизнеса и стремясь наполнить свой бренд новой энергией. При этом торговая марка сохраняет свои исходные преимущества. На сегодняшний день, магазины "TIENS Experience Store" открыты по всему миру, включая Россию, Казахстан и Японию. Интерактивные дисплеи и футуристические технологии создают сверхсовременную среду для шопинга, удовлетворяя потребности покупателей всех возрастных групп.

В будущем TIENS Group планирует и дальше реализовывать свою стратегию "Global Great-Health Development", расширяя свое присутствие по всему земному шару и продвигая корпоративную философию "служения обществу посредством содействия людям в вопросах ведения здорового и успешного образа жизни".

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1039428/TIENS_Group_Times_Square.jpg

SOURCE TIENS

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TIENS Group показала свой фирменный ролик на экране NASDAQ на нью-йоркской Таймс-сквер

News provided by

TIENS

Dec 04, 2019, 13:47 ET