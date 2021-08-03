TIENS Group стане глобальним постачальником послуг
Aug 03, 2021, 11:12 ET
для світової галузі охорони здоров'я майбутнього
ТЯНЬЦЗИНЬ, Китай, 3 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- Під час Форуму з розвитку галузі охорони здоров'я в епоху після пандемії, що проходив у рамках ініціативи «Один пояс і один шлях» у Тяньцзіні, Китай, голова TIENS Group Лі Цзіньюань із гордістю оголосив, що компанія готова стати одним з основних міжнародних постачальників послуг для світової галузі охорони здоров'я майбутнього.
Завдяки цьому форуму Китай та TIENS Group отримали можливість заявити про себе світовій спільноті. Повідомляється, що на форум були запрошені важливі гості, серед яких і керівники відповідних міжнародних організацій, і експерти галузі охорони здоров'я, і дослідники у сферах логістики та ланцюгів поставок тощо.
– Протягом багатьох років TIENS Group наполегливо працює у напрямі розбудови ініціативи «Один пояс і один шлях». Компанія зосереджує свою увагу, вкладає багато енергії та зусиль у збільшення обсягу інвестицій та розширення ринку в країнах вздовж «Одного поясу і одного шляху». Наразі TIENS Group відкрила свої філії у більш ніж 110 країнах і посприяла розбудові ділового ринку у 224 країнах та регіонах світу. Те, що ми маємо можливість сприяти покращенню рівня умов життя більш ніж 47 мільйонів сімей по всьому світу і робити для цього реальні кроки, для нас вкрай важливо, – з гордістю заявляє журналістам Лі Цзіньюань, голова TIENS Group.
Займаючи міцні позиції в Європі, наразі компанія зорієнтована на подальший розвиток і зростання. У майбутньому TIENS виконуватиме свої зобов'язання щодо «Здорового людства та якісного соціального забезпечення» через запуск мережі своїх фірмових магазинів високого класу. Тим часом TIENS Group планує скористатися тим, що китайські підприємства у сфері електронної комерції займають у галузі вже протягом багатьох років провідні позиції, і реалізувати можливості глобального маркетингу в умовах розростання глобальної транскордонної електронної комерції для максимізації отриманої користі.
За словами Лі Цзіньюаня, в майбутньому Tianshi Group має на меті більш тісно співпрацювати з підприємствами з різних куточків світу, а також більш ефективно керувати відносинами з комерційними підприємствами різних країн в усіх сферах, зокрема, у сфері сталого розвитку.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1587130/1.jpg
SOURCE TIENS
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