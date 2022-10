TIF 212 bin ZİYARETÇİ İLE BASARIYLA SONA ERDİ

DUBAI, BAE, 6 Ekim 2022 /PRNewswire/ --

Selanik Uluslararası Fuarı'nın 86. Toplanisi, bir önceki rekorunu aşarak 212.000 ziyaretçinin katilimiyla basariyla sona erdi. Ev sahibi ülke Yunanistan'dan ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler eğlenmek, ticaret yapmak, göz atmak ya da sadece festival atmosferinin bir parçası olmak için Yunanistan'ın ikinci şehrine akın etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'ni özel ve kamu kuruluşlarından oluşan toplam 65 katılımcı şirket temsil etti. Revaçtaki ticari kuruluşların varlığı, Yunan Endüstrileri Birliği'nin (SBE) katkılarıyla 1.000'in üzerinde iş görüşmesinin gerçekleşmesine sahne oldu.

86'ncı TIF'e katılan BAE şirketleri yatırım yönetimi, havacılık, enerji, yiyecek-içecek, savunma, uzay teknolojisi, turizm, denizcilik, gayrimenkul ve daha birçok sektörden geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri pavilyonu, Ekonomi Bakanı Sayın Abdulla bin Touq Al Mari başkanlığındaki heyetiyle, Onur Ülkesi olarak ana çekim merkezi oldu ve ziyaretçiler ülkenin sunduklarına bir göz atma fırsatı buldu.

"BAE'nin bu fuara katılımı, devletin dost Yunanistan Cumhuriyeti ile stratejik ilişkiler geliştirme ve çeşitli hayati alanlarda bağları güçlendirme planlarına yanıt olarak geldi. Yeni pazarlara ulaşmak ve stratejik ortaklıklar kurmak, ticaret ve yatırımı geliştirmek ve diğer ortak ilgi alanlarında çalışmak için bir fırsattı. Ayrıca bu prestijli etkinlik, stratejik ilişkiler kurmak ve işbirliği yollarını açmak ve otoritenin sivil havacılık sektöründeki ve genel olarak ekonomik sektördeki çabalarını ve stratejik girişimlerini vurgulamak için fırsatlar sundu" dedi.

BAE geleceğe, sürdürülebilir ve çeşitlendirilmiş bir ekonominin ve rekabetçi bir bilgi ekonomisinin geliştirilmesine ve ülke için uzun vadeli refahın garanti altına alınmasına hazırlanıyor.

