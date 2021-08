Tiffany & Co. presenta la campaña "ABOUT LOVE" protagonizada por Beyoncé y Jay-Z

"El amor es el diamante que decora las joyas y el arte". The Carters.

NUEVA YORK, 23 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Tiffany & Co. anunció hoy que la poderosa pareja Beyoncé y JAY-Z protagonizará su última campaña para celebrar el amor moderno. Sinónimo de las historias de amor más importantes del mundo desde 1837, la presentación de Tiffany de "ABOUT LOVE" marca la última evolución de la nueva dirección creativa del joyero de lujo. La campaña es el resultado de una estrecha colaboración y una visión compartida entre Carters y Tiffany & Co.