Tiffany & Co. présente la campagne « ABOUT LOVE » avec Beyoncé et Jay-Z

« Beyoncé et Jay-Z sont la quintessence de l'histoire d'amour moderne. En tant que marque qui a toujours représenté l'amour, la force et l'expression de soi, nous ne pouvions pas imaginer un couple plus emblématique pour représenter les valeurs de Tiffany. Nous sommes honorés que les Carter fassent partie de la famille Tiffany. » — Alexandre Arnault, vice-président exécutif chargé des produits et de la communication

Pour la première fois que le couple apparaît dans une campagne ensemble. « ABOUT LOVE » est une exploration de la connexion et de la vulnérabilité. L'histoire d'amour des Carter est illuminée par l'emblématique diamant Tiffany et a pour toile de fond le tableau Equals Pi (1982) de Jean-Michel Basquiat.* L'œuvre d'art ayant appartenu à une collection privée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, cette campagne marque sa première apparition publique, mettant en avant la tradition de longue date de Tiffany de travailler avec des créatifs new-yorkais. Introduisant une nouvelle identité de marque, cette campagne incarne la beauté de l'amour à travers le temps et toutes ses facettes différentes, forgeant une nouvelle vision de l'amour aujourd'hui.

Porté pour la première fois dans une campagne, le diamant Tiffany pèse 128,54 carats et présente un nombre de 82 facettes jamais vu auparavant. Ce diamant, que l'on peut voir au cou de Beyoncé dans la campagne « ABOUT LOVE », est considéré comme l'une des plus importantes découvertes de pierres précieuses du 19e siècle. Déterré en 1877 dans les mines de Kimberley en Afrique du Sud, le fondateur de la joaillerie, le diamant brut a été acheté par Charles Lewis Tiffany en 1878, ce qui a consolidé la réputation de la marque en tant qu'autorité en matière de diamants. Les emblèmes de la maison, notamment les dessins de Jean Schlumberger et la collection Tiffany, sont également représentés. Jay-Z porte notamment la légendaire broche Bird on a Rock de Jean Schlumberger, reconstituée en une paire de boutons de manchette uniques en leur genre. Jean Schlumberger était surtout connu pour avoir habillé l'élite de la haute société dans les années 1960 et 1970. Il est donc tout à fait approprié que ses créations inimitables perdurent aux poignets de l'une des plus grandes forces créatives d'aujourd'hui.

Un film comprenant une interprétation musicale de la chanson classique « Moon River » a également été créé par le célèbre réalisateur Emmanuel Adje. Rendu célèbre par le film Breakfast at Tiffany's (1961), cet air emblématique est réactualisé par la voix de Beyoncé, capturée par Jay-Z sur une caméra Super 8. Le couple a choisi l'Orum House de Los Angeles pour servir de décor au film, dans lequel des flashbacks nostalgiques s'entremêlent à des images cinématographiques et oniriques. Le tableau de Basquiat, Equals Pi, apparaît une fois de plus comme un fil rouge Tiffany Blue® tout au long du récit. La campagne de presse « ABOUT LOVE » qui l'accompagne a été photographiée par Mason Poole et stylisée par June Ambrose et Marni Senofonte.

« ABOUT LOVE » reflète le soutien continu de Tiffany aux communautés sous-représentées. Dans le cadre du partenariat de la maison de joaillerie avec les Carter, Tiffany & Co. est fière de s'engager à verser 2 millions de dollars américains à des programmes de bourses et de stages pour les universités historiquement noires (HBCU). Des détails supplémentaires sur cette initiative sont à venir.

La campagne « ABOUT LOVE » sera lancée mondialement en boutique le 2 septembre. Le film d'accompagnement sera disponible sur Tiffany.com le 15 septembre et sera amplifié par des activations médiatiques mondiales. La campagne se poursuivra plus tard dans l'année avec d'autres films créés par le célèbre réalisateur Dikayl Rimmasch et le réalisateur deuxième équipe, Derek Milton.

À propos de Tiffany & Co.

L'entreprise TIFFANY & CO. a été fondée à New York en 1837 par Charles Lewis Tiffany. Il s'agit d'un joaillier de luxe international synonyme d'élégance, de conception innovante, de savoir-faire et d'excellence créative.

Avec plus de 300 magasins de détail dans le monde et un effectif de plus de 13 000 employés, TIFFANY & CO. et ses filiales conçoivent, fabriquent et commercialisent des bijoux, des montres et des accessoires de luxe. Près de 5 000 artisans qualifiés taillent les diamants Tiffany et fabriquent des bijoux dans les ateliers de la société, témoignage de l'engagement de la marque envers une qualité exceptionnelle.

TIFFANY & CO. s'engage depuis longtemps à mener ses activités de manière responsable, à préserver la nature, à privilégier la diversité et l'inclusion, et à avoir un impact positif sur les communautés dans lesquelles elle opère. Pour en savoir plus sur TIFFANY & CO. et son engagement en faveur du développement durable, veuillez consulter le site tiffany.com.

* Partenariat réalisé en collaboration avec Artestar, une agence mondiale de licences et de conseil en création représentant des artistes, des photographes, des designers et des créateurs de renom.

