Tijdens Black Friday - Het Grootste Online Verkoop van Eskute E-Bike!

Door de wereldwijde vraag naar E-Bikes en de erkenning die wij hebben gekregen van onze loyale klanten, wil Eskute tijdens de feestdagen haar waardering tonen om fikse kortingen te geven op de nieuwste producten.

Volgens Michael, Branding Director van Eskute International, heeft Eskute de missie om een actiever, en milieuvriendelijker wereld te creëren, en dit kan alleen gerealiseerd worden wanneer steeds meer mensen gebruik maken van een E-Bike.

Tijdens de feestdagen, kunnen liefhebbers 100 Euros besparen op een achterwielmotor gedreven basismodel van de lijnen Voyager en Wayfarer, en 200 euros besparen op de Pro modellen met een middenmotor.

Voyager is ontworpen op basis van een Mountainbike met een ingebouwde accu voor verschillende terreinen. Voor stadsgebruikers, biedt de Wayfarer een ideale oplossing voor woon-werkverkeer in de drukke steden, en beide instapmodellen zijn zeer geschikt voor dagelijks gebruik.

Voor de meer avontuurlijkere gebruikers, zijn beide Pro modellen gebouwd met het oog op om moeilijkere terreinen en lange ritten op een comfortabele manier te berijden.

Met de wendbaarheid van een racefiets, gebruiksvriendelijkheid van een stadsfiets, en de duurzaamheid van een mountainbike, is Eskute Wayfarer Pro het best verkochte product van afgelopen jaar.

Alle producten die tijdens de feestdagen worden aangeschaft, worden geleverd met een fabrieksgarantie van twee jaar. Leveringen worden rechtstreeks geplaatst en vervoerd vanuit de logistieke punten uit Polen, en Eskute probeert ten allen tijden haar klanten professioneel te beantwoorden.

Liefhebbers, kunnen rechtstreeks bestellen op onze webwinkel of plaatst een order via Amazon. Voor de meest recente updates en de kortingsvoorwaarden tijdens de feestdagen, ga naar https://www.eskute.co.uk/ of volgen ons op Facebook.

Eskute is in 2019 opgericht met het doel om een duurzaam vervoermiddel op de market te brengen. Door de toenemende groei en vraag naar betaalbare E-Bikes, heeft Eskute een volwaardige supply-chain opgezet in Europa, te Polen. Leveringen kunnen rechtstreeks geplaatst worden vanuit de magazijnen in Duitsland, Polen, en Groot-Brittannië. In de toekomst, is Eskute van plan om haar verkoopkanalen en supply-chain te optimaliseren door verschillende kantoren op te richten in Europa. Hiermee wil Eskute haar plan realiseren tot om een "eco-friendly community" te bouwen.

Bezoek onze officiële website voor meer informatie: https://www.eskute.co.uk/

