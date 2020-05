Tile™ et Skullcandy créent l'expérience la plus sophistiquée de recherche du sans-fil vrai

Tile™ rend les oreillettes de Skullcandy trouvables même lorsqu'elles sont dans leur boîtier de charge et offre l'assistance de son réseau mondial de recherche en cas de perte

SAN MATEO, Californie, 27 mai 2020 /PRNewswire/ -- Tile , première société mondiale de localisation intelligente et Skullcandy Inc., marque de style de vie audio original, continuent sur la voie de l'innovation en créant la meilleure expérience de recherche à ce jour pour les usagers de casques sans-fil. Skullcandy a lancé aujourd'hui quatre oreillettes entièrement nouvelles et véritablement sans-fil : Push Ultra , Indy Evo , Indy Fuel et Sesh Evo qui toutes renferment la technologie de traqueur de Tile.

« Quiconque a eu en sa possession une paire d'oreillettes sans-fil sait bien comment il est facile de les perdre, » a commenté CJ Prober, PDG de Tile. « Consciente de cette disruption, Skullcandy s'est mise en partenariat avec Tile afin d'éliminer ce souci pour les utilisateurs en rendant sa nouvelle suite de produits de sans-fil vrai complètement retrouvables. »

Les oreillettes égarées sont devenues un désagrément si commun que la Metropolitan Transportation Authority de New York a dû récupérer plus de 1 220 oreillettes dans les caillebotis du métro ne serait-ce que de septembre à décembre l'an dernier, et elles représentent plus de la moitié du total des objets trouvés 1. Delta signale avoir trouvé près de 40 paires d'AirPods abandonnées chaque mois 2.

Pour éviter ceci, les équipes d'ingénierie de Tile et de Skullcandy se sont investies pour proposer une expérience qui dépasse toutes les autres solutions de « Trouver Mon » actuellement disponibles. Plus remarquablement, les oreillettes de Skullcandy optimisées par Tile sont récupérables même lorsqu'elles sont placées dans leur boîtier de charge, ceci n'étant pas disponible avec les autres solutions sur le marché aujourd'hui. Mieux encore, les oreillettes à sans-fil vrai Push Ultra, Indy Evo, Indy Fuel et Sesh Evo sont conçues techniquement de telle façon que chaque oreillette se comporte comme un Tile indépendant pour pouvoir être retrouvée individuellement. Les autres solutions traitent les oreillettes comme un seul objet, autrement dit, on peut les retrouver seulement une à la fois si elles ne sont pas ensemble. Il faut ajouter que si l'on perd des oreillettes Push Ultra ou toute autre oreillette ou casque avec activation Tile, les utilisateurs de Skullcandy bénéficient de l'assistance du réseau mondial de Tile pour les retrouver.

« Nous avons effectué plusieurs études de consommation et découvert que la crainte numéro un des utilisateurs du sans-fil vrai est la perte de leurs oreillettes. C'est pourquoi nous avons créé ce partenariat avec Tile : pour apporter à nos utilisateurs une valeur incomparable. Ensemble, nous avons offert une expérience sans pareille sur le marché, » a souligné Jessica Klodnicki, directrice générale du marketing chez Skullcandy.

Une fois le réseau mondial de Tile activé, les chances de retrouver un appareil perdu se multiplient facilement. Le réseau de Tile couvre 195 pays et permet de retrouver 90 % de tous les articles marqués comme étant perdus sur l'app de Tile. Les usagers de Skullcandy ont également accès aux fonctionnalités supplémentaires de Tile Premium avec un historique étendu des localisations pour que les usagers puissent aisément retracer leurs pas, et Smart Alerts qui avant toute chose les empêche de perdre leurs oreillettes.

Tile est maintenant une fonction présente dans 10 produits différents de Skullcandy. Tile travaille avec plus de 20 partenaires sur l'ensemble des catégories audio, voyages, maison intelligente et ordinateurs personnels. En apprendre davantage sur tile.com/partners .

Tile™ apporte à toutes les choses la puissance de la localisation intelligente en localisant tous les jours jusqu'à six millions d'objets uniques. En s'appuyant sur sa vaste communauté qui s'étend sur plus de 195 pays, la plateforme de recherche en nuage de Tile aide les gens à retrouver ce qui leur est le plus important. Tile a récemment été récompensée d'une 5e place comme société parmi les plus novatrices en électronique grand public sur la liste Fast Company. Basée à San Mateo en Californie, Tile est bénéficie de l'appui de Francisco Partners, Bessemer Venture Partners et GGV Capital. Pour davantage d'informations, veuillez visiter Tile.com .

