Tile™ et Upright® annoncent un partenariat à long terme qui permettra aux utilisateurs de trouver la posture idéale

SAN MATEO, Californie, 22 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Tile et Upright ont annoncé ce jour des plans pour que la technologie de correction de la posture d'Upright soit repérable. Le partenariat débutera à l'automne 2020 avec le produit phare d'Upright, l'UPRIGHT GO 2. Les utilisateurs actuels et futurs de l'UPRIGHT GO 2 pourront activer Tile en mettant simplement à jour l'application.

« Les appareils intelligents sont devenus indispensables au quotidien, en particulier pour les entreprises sur le marché de la santé et du bien-être », a déclaré Jeff Houlé, directeur du développement des affaires chez Tile. « Nous nous efforçons d'aider les consommateurs à conserver une trace de tous les articles importants sur lesquels ils comptent pour leurs tâches quotidiennes, mais aussi pour prospérer. »

Upright poursuit son implantation en tant que chef de file en matière de posture et de santé du dos. Avec la nouvelle réalité du travail à domicile et l'augmentation du temps de présence devant des écrans, la demande en solutions d'Upright a connu une progression à deux chiffres depuis le mois d'avril.

« Nos utilisateurs expriment depuis longtemps leur préoccupation pour garder une trace de leurs appareils d'entraînement, et c'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, nous sommes très heureux de nous associer à Tile pour répondre à cette préoccupation », a dit Ori Fruhauf, cofondateur et directeur commercial d'Upright.

Upright rejoint la liste toujours croissante des partenaires de Tile, parmi lesquels Skullcandy, HP, Herschel et Nomad. Aujourd'hui, pratiquement tous les produits dotés du Bluetooth peuvent être activés par une simple mise à jour sans fil. Pour en savoir plus, veuillez consulter thetileapp.com/partners.

À propos de Tile™

Tile offre toute la puissance de la localisation intelligente, en localisant jusqu'à six millions d'objets uniques chaque jour. Tirant parti de son vaste réseau de recherche présent dans 195 pays, Tile aide les gens à retrouver ce qui est le plus important pour eux. La société Tile, basée à San Mateo (Californie) vient d'être classée en cinquième position sur la liste des entreprises d'électronique grand public les plus innovantes par Fast Company ; elle est soutenue par Francisco Partners, Bessemer Venture Partners et GGV Capital. Pour en savoir plus, veuillez consulter Tile.com.

À propos d'Upright®

Créateur des seuls appareils d'entraînement corrigeant la posture et fournissant la progression, des statistiques et des tendances en temps réel, Upright s'est imposé comme étant le leader incontesté dans la catégorie de la santé du dos et a permis à plus de 500 000 clients d'adopter de meilleures habitudes en matière de santé du dos et de posture saine. Pour en savoir plus, veuillez consulter uprightpose.com

