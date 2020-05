Tile™ und Skullcandy erstellen die fortschrittlichste „True Wireless" Suchlösung

Tile™ Macht die Earbuds von Skullcandy auch dann auffindbar, wenn sie sich im Ladeetui befinden.

Wenn Sie verloren gehen, können sie dank dem globalen Suchnetzwerk leicht gefunden werden.

SAN MATEO, Kalifornien, 27. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Tile, das weltweit führende Unternehmen für das intelligente Suchen, und Skullcandy Inc., die originale Lifestyle-Audiomarke, vollbringen eine neue Innovation, indem sie das bisher beste Sucherlebnis für Benutzer von True Wireless Kopfhörer schaffen. Heute hat Skullcandy vier brandneue, True Wireless Earbuds vorgestellt: Push Ultra , Indy Evo , Indy Fuel und Sesh Evo , die alle die Suchtechnologie von Tile beinhalten.

„Jeder, der schon einmal ein Paar drahtlose Kopfhörer gehabt hat, weiß, wie leicht man diese verlieren kann", sagte CJ Prober, CEO von Tile. „Skullcandy versteht dieses Problem und hat sich mit Tile zusammengetan, um es für die Kunden zu lösen, indem sie ihre neue Serie von True Wireless Produkten ständig auffindbar machen".

Verlorene Earbuds sind zu einem so häufigen Ärgernis geworden, dass die Metropolitan Transportation Authority in New York allein von September bis Dezember letzten Jahres 1.220 Earbuds in U-Bahn-Gittern wiedergefunden hat, was mehr als der Hälfte der insgesamt gefundenen Gegenstände entspricht[1].

Um dies zu verhindern, drängten die Ingenieurteams von Tile und Skullcandy darauf, eine Lösung zu liefern, die die anderen heute verfügbaren "Find My"-Lösungen übertrifft. Besonders bemerkenswert ist, dass die Skullcandy-Earbuds mit Tile gefunden werden können, wenn sie sich im Ladeetui befinden, was bei anderen derzeit auf dem Markt erhältlichen Lösungen nicht möglich ist. Darüber hinaus sind die True Wireless Earbuds Push Ultra, Indy Evo, Indy Fuel und Sesh Evo so konstruiert, dass jeder Earbud wie ein individueller Tile wirkt und daher einzeln gefunden werden kann. Andere Lösungen behandeln beide Earbuds als ein einziges Objekt, d.h. wenn sie nicht zusammen sind, können sie nur einzeln gefunden werden. Wenn außerdem Push Ultra Earbuds oder andere Tile-fähige Earbuds oder Kopfhörer verloren gehen, haben Skullcandy-Benutzer die Unterstützung des globalen Netzwerks von Tile, um sie zu finden.

"In mehreren Verbraucherforschungsstudien, die wir durchgeführt haben, haben wir festgestellt, dass die größte Angst der Benutzer von True Wireless der Verlust ihrer Earbuds ist. Aus diesem Grund haben wir uns mit Tile zusammengetan, um unseren Kunden eine unübertroffene Leistung zu bieten. Gemeinsam haben wir eine Lösung angeboten, die auf dem Markt ihresgleichen sucht", sagte Jessica Klodnicki, Chief Marketing Officer bei Skullcandy.

Sobald das globale Netzwerk von Tile aktiviert ist, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass verloren gegangene Geräte gefunden werden, erheblich. Mit dem Tile-Netzwerk, das 195 Länder umfasst, werden 90 % aller in der Tile-App als verloren markierten Gegenstände wieder gefunden. Skullcandy-Benutzer haben außerdem Zugriff auf zusätzliche Tile-Premium-Funktionen, einschließlich einer erweiterten Standort-Geschichte, die es den Benutzern erleichtert, ihre Schritte zurückzuverfolgen, und intelligente Warnhinweise, um den Verlust Ihrer Ohrhörer von vornherein zu verhindern.

Tile wird jetzt in 10 verschiedenen Skullcandy-Produkten verwendet. Tile arbeitet mit über 20 Partnern in den Kategorien Audio, Reisen, Smart Home und PC zusammen. Erfahren Sie mehr unter https://www.thetileapp.com/en-gb/partners .

Über Tile

Tile™ bietet alles, was ein intelligenter Standort bieten kann, und lokalisiert täglich bis zu sechs Millionen einzigartige Gegenstände. Die Cloud-basierte Suchplattform von Tile, die ihre riesige Gemeinschaft, die 195 Länder umfasst, nutzt, hilft den Menschen, die Dinge zu finden, die ihnen am wichtigsten sind. Tile wurde gerade als Nummer 5 auf der Liste der innovativsten Unternehmen der Unterhaltungselektronik von Fast Company ausgezeichnet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in San Mateo, Kalifornien, und wird von Francisco Partners, Bessemer Venture Partners und GGV Capital unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte thetileapp.com/de-gb .

[1] Garcia, S. E. (2020, 21. Januar). Meine AirPods sind durch ein U-Bahn-Gitter gefallen. Hier die Geschichte, wie ich sie zurückbekommen habe. The New York Times. Informationen von: https://www.nytimes.com/2020/01/21/nyregion/lost-airpods-subway.html

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1159832/Tile_Logo.jpg

Related Links

http://www.thetileapp.com



SOURCE Tile