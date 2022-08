Tilt Five da vida holográfica al premiado CATAN®.

El juego de mesa fenómeno mundial llega al sistema de juego de RA para la primavera de 2023

SANTA CLARA, Calif., 23 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Tilt Five, Inc., una empresa de entretenimiento de Realidad Aumentada (RA), en asociación con CATAN GmbH, CATAN Studio, Twin Sails Interactive y Blazing Griffin se complace en anunciar que el preciado juego CATAN® será reimaginado como hologramas de mesa en el sistema de juego Tilt Five™ AR. El lanzamiento de CATAN - Tilt Five AR está previsto para la primavera de 2023.

Vea CATAN para el tráiler de presentación de Tilt Five

Desde su debut en 1995, CATAN (antes The Settlers of Catan) ha conquistado los corazones de más de 100 millones de jugadores en todo el mundo. Uno de los juegos de mesa más vendidos del mundo, CATAN ha ganado muchos premios, incluido el de Juego del Año. Proclamado como "el juego de mesa de nuestro tiempo" en el Washington Post, CATAN es una marca perdurable para una nueva generación de jugadores.

La versión de Tilt Five ofrecerá a los jugadores una forma emocionante de sumergirse en el cautivador mundo de CATAN: ¡vea cómo la isla cobra vida holográfica en 3D mientras vigila a sus compañeros de mesa!

El sistema Tilt Five™ se ha desarrollado pensando en los jugadores y en los entusiastas de los juegos de mesa, e invita a los jugadores a subir de nivel la noche de juego con la magia de la tecnología 3D inmersiva. Con unas gafas de realidad aumentada patentadas, un tablero retrorreflectante y un mando con movimiento de varita, los jugadores de Tilt Five pueden explorar mundos holográficos con su familia y amigos en casa o en línea.

Al igual que los Catanians, que están construyendo un nuevo hogar en la isla, Tilt Five está desarrollando una nueva y salvaje forma de experimentar la exploración, la construcción y la diplomacia. Los jugadores pueden disfrutar de esta inmersiva versión de CATAN juntos alrededor de la mesa, de forma remota con otros jugadores de todo el mundo, o en solitario contra los clásicos oponentes de la IA. Interactúe con la isla de Catan de nuevas formas utilizando la varita mágica de Tilt Five™ y observe cómo la fauna y el entorno de la isla cobran vida en 3D holográfico.

"Tilt Five fue fundada por jugadores", afirmó Jeri Ellsworth, consejera delegadal de Tilt Five. "Nuestra pasión ha sido llevar la siguiente evolución de la tecnología de juegos a los aficionados a los juegos digitales y físicos de todo el mundo. La magia de la tecnología de Tilt Five es que permite que los mundos virtuales coexistan con el físico, con una solución que es cómoda, asequible y fácil de usar".

"Siempre estamos buscando formas nuevas y únicas de expandir el mundo de CATAN y de involucrar a nuestra dedicada comunidad", dico Arnd Beenen, responsable de operaciones de CATAN GmbH. "Nos entusiasma que el sistema Tilt Five permita a los jugadores un mayor nivel de inmersión en el que puedan explorar los ricos entornos e historias por los que es conocido CATAN".

Pida por adelantado su sistema Tilt Five – disponible en 30 países

Tilt Five estará presente en Gamescom en Colonia, Alemania, del 24 al 26 de agosto de 2022. Los asistentes registrados, los medios de comunicación y los expositores que deseen obtener más información y realizar una demostración del sistema Tilt Five durante el evento están invitados a reservar una cita.

Para obtener más información o reservar una entrevista o demostración, póngase en contacto con Stephanie Greenall, directora de Comunicaciones, Tilt Five inc.

Kit de prensa

ACERCA DE CATAN GMBH

CATAN GmbH es la propietaria de la popular marca CATAN®. En la actualidad, su principal producto es el juego de mesa CATAN, un clásico contemporáneo. El universo de la marca CATAN abarca una serie de expansiones, extensiones, escenarios, juegos independientes, adaptaciones digitales, historias, mercancías y otros productos de consumo. CATAN está disponible en más de 40 idiomas y ha vendido más de 40 millones de unidades en todo el mundo desde su primera publicación en 1995. www.catan.com

ACERCA DE CATAN STUDIO

CATAN Studio publica productos de juegos de mesa analógicos de CATAN en inglés, produce productos atractivos y fomenta el crecimiento de la comunidad a través de juegos y eventos organizados. Nuestro equipo se dedica a construir una marca mundial duradera, positiva, de primera calidad y basada en valores. www.catanstudio.com

ACERCA DE TWIN SAILS INTERACTIVE

Twin Sails Interactive es un editor internacional de videojuegos que forma parte de Asmodee Group, empresa de Embracer desde marzo de 2022. Con sede en París, nuestro equipo de apasionados profesionales se asocia con los desarrolladores para ayudarles a llevar sus títulos al éxito. Originalmente conocida como especialista en adaptaciones digitales de juegos de mesa bajo el nombre de Asmodee Digital, Twin Sails amplía el alcance de Asmodee a títulos originales y creativos dirigidos a un amplio público en PC y consolas. Tras el lanzamiento de la aclamada adaptación de Gloomhaven y la buena acogida del Early Access de Ember Knights, Twin Sails está publicando joyas indie como Dark Envoy, Innchanted, News Tower o Amberial Dreams, y otras que aún están por anunciar. Para saber más: www.twin-sails.com

ACERCA DE TILT FIVE

Tilt Five es un proveedor de sistemas de entretenimiento que utiliza gafas de realidad aumentada (RA) patentadas, un tablero de juego y un mando de varita para que los jugadores participen en juegos de mesa y videojuegos en entornos holográficos 3D. Fundada por un equipo de visionarios técnicos con décadas de experiencia trabajando para líderes de la tecnología de consumo como Valve y Google, Tilt Five pretende ofrecer una experiencia de RA cómoda, social y envolvente a los consumidores. Tilt Five está respaldada por más de 3000 Kickstarters, SIP Global Partners, BITKRAFT Ventures, Galaxy Interactive, Logitech y el líder de la industria de los juegos Ken Birdwell. Fundada en noviembre de 2017, Tilt Five tiene su sede en Silicon Valley. Para más información visite http://www.tiltfive.com y síganos en Twitter .

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=zjuXWZVDjYk

