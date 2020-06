Tim Draper, principal investisseur dans la Silicon Valley, prononcera un discours à Art&Co.

La plus grande vente aux enchères d'art en ligne au monde, destinée au Covid, permet de suivre les œuvres d'art grâce à la technologie de la chaîne de blocs.

LONDRES, 24 juin 2020 /PRNewswire/ -- Art&Co., la plus grande vente aux enchères en ligne au monde, ayant pour but de soutenir les organisations caritatives qui luttent contre les cinq fléaux du virus Covid-19 qui sont la maladie, la mort, la dépression, la violence domestique et la discrimination envers les minorités ethniques, présentera un événement en ligne et en direct le 25 juin à 17 h (au Royaume-Uni) ; au cours de cet événement, Tim Draper, investisseur dans la Silicon Valley, discutera de l'application de la chaîne de blocs à l'univers de l'art. Fineqia International Inc. (« la Société » ou « Fineqia ») (CSE : FNQ) (OTC : FNQQF) (Francfort : FNQA) fait partie des membres fondateurs d'Art&Co.

Plus de 260 œuvres d'art seront mises aux enchères par Art&Co. et seront destinées à des acheteurs dans le monde entier. Les fonds réunis seront distribués à sept organismes caritatifs et quarante-deux artistes qui ont fait front commun face à l'épidémie de Covid-19. La technologie de la chaîne de blocs fournie par LuxTag permettra de prouver les droits de propriété, d'enregistrer la répartition des fonds, de dissuader la contrefaçon et de suivre et tracer les œuvres d'art.

« Ce partenariat est idéal », a déclaré Tim Draper, l'investisseur le plus notable en matière de chaîne de blocs et de cryptomonnaies et fondateur de Draper Associates, Draper University et DFJ. « Il est nécessaire de connaître la provenance des œuvres d'art et la chaîne de blocs est de par sa nature un système d'archivage immuable. »

Le jeudi 25 juin à 17 heures (au Royaume-Uni), Draper donnera une conférence en ligne en direct sur ArtandCo.net pour aborder l'interaction entre l'art, la philanthropie et les technologies numériques. Il est réputé pour ses investissements dans Skype, Twitter, Tesla, Coinbase, DocuSign, Hotmail, Baidu, Ancestry.com et SpaceX, entre autres.

La provenance d'une œuvre d'art est une donnée essentielle, qui crée de la valeur. Lorsque les collectionneurs d'art échangent des œuvres, il est nécessaire de connaître leur origine ainsi que les techniques et les matériaux employés. Dès que les œuvres d'art changent de propriétaire, il devient plus difficile d'en retracer la provenance et de prouver leur authenticité. La technologie de chaîne de blocs de LuxTag résout ces problèmes en stockant des documents sur un registre.

« Le choix de LuxTag n'était pas aussi simple qu'il y paraît », a dit Bundeep Singh Rangar, fondateur d'Art&Co. et PDG de Fineqia. « Enregistrer les droits de propriété et les achats sur une chaîne de blocs revient à effectuer quelques simples clics sur son application. »

La solution de suivi de la provenance de LuxTag, appelée Papyrus, garantit l'authenticité et la propriété des œuvres d'art. Chaque article est marqué d'un identifiant unique, intrinsèquement lié à un compte de chaîne de blocs particulier, sur la chaîne de blocs publique NEM. Chaque compte contient des données et des spécifications sur chaque œuvre d'art, afin de prévenir toute tentative de fraude. Sur la chaîne de blocs, des contrats intelligents enregistrent la propriété et les transferts.

LuxTag enregistrera les achats et la répartition des fonds sur la chaîne de blocs NEM, tels qu'ils ont été collectés sur le projet Art&Co. d'InsurAid, destinés aux artistes et à sept organismes de charité agréés : ICU Steps, The Care Workers Charity, Khalsa Aid International, Race on the Agenda (ROTA), Painting Our World in Silver, Solace Women's Aid et Za Teb. Les organismes de charité ont salué l'initiative Art&Co. de l'unité InsurAid de PremFina, car ils ont perdu des milliards de dollars en contributions, en raison du confinement.

« LuxTag est vraiment ravi de faire partie d'un mouvement aussi émouvant », a déclaré Jeff McDonald, cofondateur de LuxTag. « Nous sommes ravis de coopérer avec le projet Art&Co. de PremFina, afin d'apporter au projet un système de sécurité de qualité irréprochable. »

McDonald a souligné que le fait d'enregistrer tous les renseignements en utilisant les propriétés de la technologie que la chaîne de blocs représente, c'est-à-dire la décentralisation, le cryptage, l'immuabilité et la transparence, est un pas important vers une description plus sûre et plus précise des œuvres d'art de grande valeur d'Art&Co.

L'entreprise londonienne de technologie financière PremFina compte parmi ses actionnaires les investisseurs mondiaux Rakuten Capital, la branche d'investissement du japonais Rakuten, la société britannique Draper Esprit Plc, soutenue par le milliardaire de la Silicon Valley Tim Draper, Thomvest Ventures, la société de capital-risque du Canadien Peter Thomson, dont la famille est connue pour son homonyme Thomson Reuters Corp, Emery Capital, Talis Capital et le fondateur et PDG de la société.

À propos d'Art&Co. (www.artandco.net)

Art&Co. est la plus grande vente aux enchères d'art en ligne au monde dont l'objectif est d'atténuer les effets immédiats et à long terme de l'épidémie de COVID-19, y compris les maladies, la santé mentale et la violence domestique.

À propos de Fineqia International Inc. (www.fineqia.com)

Fineqia International Inc. est une société cotée au Canada (CSE : FNQ), aux États-Unis (OTC : FNQQF) et en Europe (Francfort : FNQA). Fineqia International définit la gouvernance d'entreprise, la culture, les processus et les relations par lesquels la Société et ses filiales sont contrôlées, dirigées et gouvernées. Il supervise et assure le succès global, la planification et la croissance de l'entreprise, de toutes ses filiales et ses investissements, y compris ceux qui propagent des technologies de la chaîne de blocs. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : https://investors.fineqia.com/news.

À propos d'InsurAid (insuraid.co.uk)

InsurAid est une société PremFina établie pour encourager les dons des entreprises et des particuliers en faveur des personnes touchées par des catastrophes humanitaires, des crises de santé et de sécurité publiques. InsurAid se concentre sur les événements pour lesquels l'assurance est rare ou inaccessible.

À propos de LuxTag (www.luxtag.io)

LuxTag est un fournisseur de solutions anti-contrefaçon, de suivi, traçage et antivol, utilisant la plateforme de chaîne de blocs NEM et sa suite SYMBOL (dont l'ancien nom de code était NEM Catapult). LuxTag utilise les jetons natifs de NEM (XEM) pour exécuter ses opérations de chaîne de blocs. Le service basé sur la chaîne de blocs évolue autour de certificats d'authenticité numérisés pour des produits tangibles, les reliant aux marques et aux propriétaires grâce à des contrats intelligents multisignatures et les éléments de l'Internet des objets (IdO). De plus, la technologie LuxTag fournit de l'intelligence d'affaires grâce à des moyens innovants de renforcement de l'engagement client.

À propos de PremFina Ltd (www.premfina.com)

PremFina Ltd est une société de financement haut de gamme basée au Royaume-Uni qui promeut l'inclusion financière en permettant le paiement des primes d'assurance par versements. Elle fournit des lignes de financement aux courtiers d'assurance et permet également des accords de crédit de marque et financés par des courtiers via sa filiale Software-as-a-Service (SaaS) IXL PremFina Ltd. Avec PremFina, les courtiers obtiennent des bénéfices plus élevés, une plus grande autonomie et la possibilité d'augmenter la valeur à vie de leurs clients et de réaliser des ventes croisées et des ventes incitatives de produits supplémentaires. Les actionnaires de PremFina sont les investisseurs internationaux Rakuten Capital, Draper Esprit Plc, Thomvest Ventures, Emery Capital, Rubicon Venture Capital, Talis Capital et le fondateur et PDG de la société.

