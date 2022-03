TIME dévoile le prix inaugural TIME100 Impact Award à l'approche du gala de célébration au Musée du Futur à Dubaï

L'événement mettra en vedette des apparitions de lauréats, dont David Adjaye, will.i.am, Sarah Al Amiri, Tony Elumelu, Huda Kattan, Deepika Padukone, et une performance musicale spéciale par Honoree Ellie Goulding

NEW YORK, 26 mars 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, TIME dévoile les lauréats des tout premiers prix Impact TIME100, qui récompensent les individus usant de leur influence pour construire un avenir meilleur. Les voici : David Adjaye, architecte et fondateur, Adjaye Associates ; Sarah Al Amiri, Ministre d'État Émirats arabes unis pour les technologies avancées ; Tony Elumelu, philanthrope et fondateur de la Fondation Tony Elumelu ; Ellie Goulding, auteure-compositrice-interprète et activiste ; Huda Kattan, entrepreneure et fondatrice de Huda Beauty ; Deepika Padukone, actrice, productrice et philanthrope ; et will.i.am, musicien et entrepreneur.

Pour en savoir plus sur les sept lauréats du prix Impact TIME100, consultez le site : TIME.com/IMPACT

Pour fêter l'événement, TIME organise un gala sur invitation le lundi 28 mars au Musée du Futur de Dubaï, avec des apparitions des sept lauréats du Impact Award, ainsi que de la mannequin et entrepreneure Tyra Banks ; de l'actrice et ambassadrice de bonne volonté de l'ONU, Kat Graham ; de la maire de Freetown, Sierra Leone, Yvonne Aki-Sawyerr ; du pilote automobile Pierre Gasly, et d'autres leaders, influenceurs, visionnaires et membres de la communauté mondiale TIME100.

Dan Macsai, vice-président des événements et directeur de la rédaction de TIME100 du TIME, déclare : « Dans tous les secteurs d'activité, les dirigeants de TIME100 — scientifiques et PDG, artistes et militants, pop stars et politiciens — font progresser notre monde. Nous sommes heureux de mettre en valeur encore plus de réalisations extraordinaires avec les prix TIME100 Impact Awards, et nous avons hâte de rendre hommage à nos lauréats en personne. »

Le Sommet mondial des gouvernements est le partenaire fondateur du gala et des prix TIME100 Impact. Ce gala et la remise des prix constitueront le premier événement majeur au Musée du Futur de Dubaï depuis sa cérémonie d'ouverture le 22 février 2022.

FTX est le partenaire cryptographique exclusif et G42 est le partenaire d'activation de l'IA exclusif.

À propos de TIME

TIME est une marque médiatique mondiale qui touche un public combiné de plus de 100 millions de personnes dans le monde. Source fiable de reportages et de réflexion, TIME a pour mission de raconter les histoires qui comptent le plus, de mener des conversations qui changent le monde et d'approfondir la compréhension des idées et des événements qui définissent notre époque. Avec un accès inégalé aux personnes les plus influentes du monde, la confiance incommensurable des consommateurs à l'échelle mondiale, un pouvoir de rassemblement inégalé, TIME est l'une des marques de médias les plus reconnaissables au monde avec des franchises renommées qui incluent TIME100 Most Influential People, Person of the Year, Firsts, Best Inventions, World's Greatest Places, et des événements de grande qualité, notamment : TIME100 Summit and Gala, TIME100 Health Summit, TIME100 Next, et plus encore.

Contact pour les médias : Kiasia Truluck, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/846342/TIME_Magazine_Logo.jpg

SOURCE TIME