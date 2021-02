Time Manufacturing Company completa l'acquisizione di Ruthmann

WACO, Texas, 16 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- Time Manufacturing Company ("Time") ha completato l'acquisizione di Ruthmann, produttore europeo di piattaforme di lavoro aeree. Time è un produttore globale di dispositivi di sollevamento aerei destinati principalmente al settore delle compagnie elettriche, delle telecomunicazioni, delle infrastrutture e della silvicoltura. Time commercializza i propri prodotti attraverso diversi marchi tra cui Versalift, Aspen Aerials e BrandFX. Ruthmann, con sede centrale a Gescher-Hochmoor, in Germania, vanta una lunga presenza sul territorio europeo con la produzione di piattaforme di lavoro aeree di alta qualità, commercializzate con i marchi Ruthmann, Steiger, Ecoline e Bluelift.

"I marchi Ruthmann sono sinonimo di qualità e affidabilità, e siamo lieti di collaborare con loro per far crescere insieme le nostre rispettive attività" ha dichiarato Curt Howell, CEO di Time Manufacturing Company. "Insieme, Time e Ruthmann offrono prodotti e servizi complementari che consentono a entrambe le aziende di servire meglio e soddisfare le richieste dei nostri clienti globali".

"Questa acquisizione riunisce il lavoro di due produttori complementari di mezzi da lavoro e dispositivi per l'accesso in altezza, ampliando la nostra offerta di prodotti e fornendo un servizio migliore ai nostri clienti" ha dichiarato Rolf Kulawik, Managing Director. "Non vediamo l'ora di collaborare con il team di Time per cogliere le numerose opportunità che questa collaborazione offrirà sia ai dipendenti che ai clienti".

L'acquisizione di Ruthmann rappresenta un significativo passo avanti per Time Manufacturing Company nello sviluppo di una solida linea di prodotti che supporti le numerose esigenze di accesso specifiche delle telecomunicazioni, delle compagnie elettriche e di altri clienti finali essenziali in tutto il mondo. Time svolge la propria attività a livello globale e ciò rappresenta una straordinaria opportunità di crescita e promozione per i marchi Ruthmann presso un pubblico internazionale più ampio.

L'azienda presenterà le proprie linee di prodotti di tutti i marchi nelle seguenti fiere, dove la stampa è sempre benvenuta e invitata a partecipare:

The APEX Show - Maastricht, Paesi Bassi, 15-17 giugno 2021

The Utility Expo - Louisville, KY 28-30 settembre 2021

Stati Uniti Brent Berger • +1(323) 791-3722 • [email protected] Europa Alexandra Ulbricht • +49 (0) 162 4009254 • [email protected]

Time Manufacturing Company è un produttore globale di carrelli elevatori, derrick escavatori, macchine posacavi, carrozzerie per camion, cestelli e altre attrezzature speciali per utenze elettriche, telecomunicazioni, ispezione di ponti, manutenzione degli alberi e altri ambiti applicativi. Attraverso i marchi Versalift, BrandFX, Aspen Aerials, Ruthmann, Steiger, Ecoline e Bluelift, l'azienda fornisce attrezzature per cooperative, Comuni, agenzie governative e società attraverso una rete globale di infrastrutture e distributori. Time Manufacturing Company impiega attualmente oltre 1.600 collaboratori in tutto il mondo.

