Time Manufacturing Company übernimmt Ruthmann, einschließlich der Marken Ruthmann, Steiger, Ecoline und Bluelift

WACO, Texas, 6. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Die Time Manufacturing Company („Time") hat die Übernahme von Ruthmann, einem in Deutschland ansässigen Hersteller von Hubarbeitsbühnen, vereinbart. Time ist ein weltweit tätiger Konstrukteur, Hersteller und Vertreiber von Hubarbeitsbühnen, die hauptsächlich in den Bereichen Energieversorgung, Telekommunikation, Infrastruktur und Forstwirtschaft eingesetzt werden. Time vertreibt mehrere Marken, darunter die Versalift-Linie von Hubarbeitsbühnen und Digger Dericks, die Aspen Aerials-Reihe von Unter-Brücken-Inspektionsgeräten und die BrandFX-Reihe von LKW-Aufbauten aus Glasfaser.

Ruthmann mit Hauptsitz in Gescher-Hochmoor, Deutschland, hat eine lange Tradition in der Herstellung von qualitativ hochwertigen LKW-Hubarbeitsbühnen in Europa, die unter den Marken Ruthmann, Steiger, Ecoline und Bluelift auf den Markt kommen.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2021 abgeschlossen.

Pressekontakt:

USA: Brent Berger • +1(323) 791-3722 • [email protected]

EUROPA: Alexandra Ulbricht • +49 (0) 162 4009254 • [email protected]

Die Time Manufacturing Company ist ein weltweit tätiger Hersteller von Bucket Trucks, Digger-Derricks, Cable Placers, Truck Bodies, Buckets und anderen Spezialgeräten für Stromversorger, Telekommunikation, Brückeninspektion, Baumpflege und andere flottengestützte Branchen. Mit den Marken Versalift, BrandFX und Aspen Aerials beliefert das Unternehmen über sein globales Netzwerk von Niederlassungen und Händlern Genossenschaften, Kommunen, Behörden und Unternehmen mit Ausrüstung. Die Time Manufacturing Company beschäftigt weltweit mehr als 1.100 Mitarbeiter.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/548217/Versalift_Logo.jpg

SOURCE Time Manufacturing Company