TIME odhaľuje laureátov prvej ceny TIME100 Impact Award pred slávnostným galavečerom v Múzeu budúcnosti v Dubaji

Na podujatí vystúpia ocenení vrátane Davida Adjayeho, will.i.am, Sarah Al Amiri, Tony Elumelu, Huda Kattan, Deepika Padukone a diváci uvidia špeciálne hudobné vystúpenie ocenenej Ellie Goulding.

NEW YORK, 25. marca 2022 /PRNewswire/ -- Časopis TIME dnes zverejnil laureátov prvého ročníka ocenení TIME100 Impact Awards, ktorými oceňuje osobnosti využívajúce svoj vplyv na budovanie lepšej budúcnosti. Sú to: David Adjaye, architekt a zakladateľ Adjaye Associates; Sarah Al Amiri, ministerka pre pokročilé technológie v Spojených arabských emirátoch; Tony Elumelu, filantrop a zakladateľ nadácie The Tony Elumelu Foundation; Ellie Goulding, speváčka, skladateľka a aktivistka; Huda Kattan, podnikateľka a zakladateľka spoločnosti Huda Beauty; Deepika Padukone, herečka, producentka a filantropka; a will.i.am, hudobník a podnikateľ.

Prečítajte si viac o siedmich ocenených, ktorí získali cenu TIME100 Impact Award: TIME.com/IMPACT

Časopis TIME pri tejto príležitosti organizuje v pondelok 28. marca v Múzeu budúcnosti v Dubaji slávnostný galavečer, na ktorom vystúpi všetkých sedem držiteľov ocenenia Impact Award, ako aj modelka a podnikateľka Tyra Banks, herečka a veľvyslankyňa dobrej vôle pri OSN Kat Graham; starostka Freetownu v Sierra Leone Yvonne Aki-Sawyerr; motoristický pretekár Pierre Gasly a ďalší lídri, vplyvní ľudia, vizionári a členovia globálnej komunity TIME100.

Viceprezident časopisu TIME pre podujatia a riaditeľ redakcie TIME100 Dan Macsai hovorí: „Lídri TIME100 – vedci a generálni riaditelia, umelci a aktivisti, popové hviezdy a politici – posúvajú náš svet dopredu v každom odvetví. Tešíme sa, že v rámci udeľovania cien TIME100 Impact Awards môžeme oceniť ešte viac mimoriadnych úspechov, a tešíme sa na oslavu našich ocenených s ich osobnou účasťou."

World Government Summit je zakladajúcim partnerom podujatia TIME100 Gala and Impact Awards, ktoré bude prvým významným podujatím v dubajskom Múzeu budúcnosti od jeho slávnostného otvorenia 22. februára 2022.

FTX je exkluzívnym partnerom z obasti kryptomien a G42 je exkluzívnym partnerom pre podporu umelej inteligencie.

O TIME

TIME je globálna mediálna značka, ktorá oslovuje viac ako 100 miliónov divákov na celom svete. Poslaním časopisu TIME, ktorý je dôveryhodným miestom pre spravodajstvo a informácie, je rozprávať príbehy, na ktorých najviac záleží, viesť rozhovory, ktoré menia svet, a prehlbovať pochopenie myšlienok a udalostí, ktoré určujú našu dobu. Vďaka bezkonkurenčnému prístupu k najvplyvnejším ľuďom na svete, nezmerateľnej dôvere spotrebiteľov na celom svete a bezkonkurenčnej schopnosti združovať ľudí je TIME jednou z najznámejších mediálnych značiek na svete s renomovanými franšízami, medzi ktoré patria TIME100 Most Influential People, Person of the Year, Firsts, Best Inventions, World's Greatest Places a špičkové podujatia vrátane summitov TIME100 Summit a Gala, TIME100 Health Summit, TIME100 Next a ďalšie.

Kontakt pre médiá: Kiasia Truluck, [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/846342/TIME_Magazine_Logo.jpg

SOURCE TIME