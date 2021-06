Time Out nomeia as ruas mais legais do mundo na atualidade

LONDRES, 9 de junho de 2021 /PRNewswire/-- Hoje, a marca global de mídia e hospitalidade, Time out, lançou sua primeira lista de nomes das ruas mais legais do mundo. As 30 ruas listadas incluem uma em Melbourne coroada em primeiro lugar, com Barcelona, Londres, Havana e Los Angeles seguindo logo atrás.

"Nossa primeira lista das ruas mais legais do mundo celebra os notáveis negócios e comunidades locais que tornam nossas cidades e ruas empolgantes", disse James Manning, editor internacional da Time Out. "Eles nos ajudaram a continuar seguindo em frente no ano passado e, agora, é mais importante do que nunca apoiá-los à medida que o mundo começa a reabrir. Desde o jantar ao ar livre até a cultura ao ar livre, a vida nas ruas é onde você pode ver o futuro de nossas cidades. Os humanos são criaturas sociais e essas ruas são onde devemos estar à medida que começarmos a comer, beber e socializarmos juntos novamente."

A lista foi formada com base nas opiniões dos moradores da cidade por meio da pesquisa anual da marca, a Time Out Index: uma pesquisa global com mais de 27 mil moradores que foram convidados a indicar a rua mais legal de suas cidades. Para classificar a lista, a rede internacional da Time Out, de mais de 100 editores e especialistas locais, levou em consideração a comida, as bebidas, a arte, a cultura, a vida noturna e o clima da comunidade ao longo do ano passado.

1. Smith Street, Melbourne

2. Passeig de Sant Joan, Barcelona

3. South Bank, Londres

4. San Isidro, Havana

5. Sunset Boulevard, Los Angeles

6. Witte de Withstraat, Rotterdam

7. Rua Três Rios, São Paulo

8. Haji Lane, Singapura

9. Rua Rodrigues de Faria, Lisboa

10. Calle Thames, Buenos Aires

11. Klywood ikova Ulice, Praga

12. 7th Street, Melville, Joanesburgo

13. Cat Street, Tóquio

14. 30th Avenue, Nova York

15. Levinsky Street, Tel Aviv

16. Milwaukee Avenue, Chicago

17. Gran Vía, Madri

18. Calle Ocho, Miami

19. King Street, Sydney

20. Rua de Miguel Bombarda, Porto

21. Paseo de la Reforma, Cidade do México

22. Main Road, Kalk Bay, Cidade do Cabo

23. Alserkal Avenue, Dubai

24. Rue Tiquetonne, Paris

25. Mariannenstraße, Berlim

26. Calle José Gálvez, Lima

27. Seaport Boulevard, Boston

28. Jaegersborggade, Copenhague

29. Allen Avenue, Lagos

30. Star Street, Hong Kong

Descubra o que a Time Out disse sobre a sua rua favorita aqui.

