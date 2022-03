TIME revela homenageados do primeiro TIME100 Impact Award antes de cerimônia de gala comemorativa no Museu do Futuro em Dubai

O evento contará com aparições de homenageados como David Adjaye, will.i.am, Sarah Al Amiri, Tony Elumelu, Huda Kattan e Deepika Padukone e com uma apresentação musical especial da homenageada Ellie Goulding

NOVA YORK, 25 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A TIME revelou hoje os homenageados da primeira premiação TIME100 Impact Awards, que reconhece pessoas que estão utilizando sua influência para construir um futuro melhor. Os homenageados são: David Adjaye, arquiteto e fundador da Adjaye Associates; Sarah Al Amiri, ministra de estado para tecnologia avançada dos Emirados Árabes Unidos; Tony Elumelu, filantropo e fundador da The Tony Elumelu Foundation; Ellie Goulding, cantora, compositora e ativista; Huda Kattan, empresária e fundadora da Huda Beauty; Deepika Padukone, atriz, produtora e filantropa; e will.i.am, músico e empresário.

Leia mais sobre os sete homenageados a receberem um TIME100 Impact Award: TIME.com/IMPACT

Para comemorar, a TIME está realizando um evento de gala apenas para convidados na segunda-feira, 28 de março, no Museu do Futuro em Dubai, com aparições de todos os sete homenageados do Impact Award, além da modelo e empresária Tyra Banks; da atriz e Embaixadora da Boa Vontade da ONU Kat Graham; de Yvonne Aki-Sawyerr, prefeita de Freetown, Serra Leoa; do piloto de automobilismo Pierre Gasly; e de outros líderes, influenciadores, visionários e membros da comunidade global TIME100.

Dan Macsai, vice-presidente de eventos e diretor editorial da TIME100, declarou: "Em todos os setores, os líderes TIME100 – cientistas e CEOs, artistas e ativistas, pop stars e políticos – estão fazendo nosso mundo avançar. Estamos entusiasmados em reconhecer conquistas ainda mais extraordinárias com o TIME100 Impact Awards e esperamos homenagear pessoalmente nossos homenageados."

A World Government Summit (Cúpula Mundial de Governos) é a parceira fundadora da premiação TIME100 Gala and Impact Awards, que será o primeiro grande evento no Museu do Futuro de Dubai desde sua cerimônia de abertura, em 22 de fevereiro de 2022.

A FTX é a parceira exclusiva de criptomoedas e a G42 é a parceira exclusiva de habilitação de IA.

