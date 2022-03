TIME ujawnia laureatów inauguracyjnej nagrody TIME100 Impact Award przed uroczystą galą w Muzeum Przyszłości w Dubaju

Na gali będzie można zobaczyć zwycięzców, wśród których znaleźli się: David Adjaye, will.i.am, Sarah Al Amiri, Tony Elumelu, Huda Kattan i Deepika Padukone. Specjalny muzyczny występ zaprezentuje laueratka Ellie Goulding.

NOWY JORK, 25 marca 2022 r. /PRNewswire/ -- TIME ujawnił dziś zwycięzców pierwszych w historii nagród TIME100 Impact Awards, wyróżniając wpływowe osoby, które wykorzystują swój status, by budować lepszą przyszłość. Są to: David Adjaye - architekt i założyciel Adjaye Associates; Sarah Al Amiri - minister ds. zaawansowanych technologii ZEA; Tony Elumelu - filantrop i założyciel fundacji The Tony Elumelu Foundation; Ellie Goulding - piosenkarka, autorka tekstów i aktywistka; Huda Kattan - przedsiębiorczymi i założycielka firmy Huda Beauty; Deepika Padukone - aktorka, producentka i filantropka; oraz will.i.am - muzyk i przedsiębiorca.

Przeczytaj więcej o siedmiorgu zwycięzcach, którzy otrzymali nagrodę TIME100 Impact Award: TIME.com/IMPACT

W ramach świętowania nagród, TIME organizuje galę tylko dla zaproszonych osób, która odbędzie się w poniedziałek 28 marca w Muzeum Przyszłości w Dubaju. Pojawią się na niej wszyscy laureaci, a także modelka i przedsiębiorczyni Tyra Banks; aktorka i ambasadorka dobrej woli ONZ Kat Graham; Burmistrz Freetown, Sierra Leone Yvonne Aki-Sawyerr; kierowca wyścigowy Pierre Gasly, i inni liderzy, influencerzy, wizjonerzy i członkowie globalnej społeczności TIME100.

Wiceprezes TIME ds. wydarzeń i przewodniczący komitetu redakcyjnego TIME100, Dan Macsai powiedział: „Liderzy TIME100 – naukowcy i dyrektorzy, artyści i aktywiści, gwiazdy popu i politycy, popychają nasz świat naprzód w każdej branży. Cieszymy się, że możemy nagrodzić jeszcze więcej nadzwyczajnych osiągnięć dzięki nagrodom TIME100 Impact Awards i nie możemy się doczekać osobistego poznania zwycięzców".

Partnerem-założycielem Gali Time 100 i Impact Awards jest szczyt World Government Summit, który będzie pierwszym dużym wydarzeniem w Muzeum Przyszłości w Dubaju od ceremonii otwarcia w dn. 22 lutego 2022 r.

FTX jest wyłącznym partnerem wydarzenia z branży kryptowalut, a G42 z branży sztucznej inteligencji.

TIME

TIME to światowa marka medialna, która dociera do łącznej liczby ponad 100 mln odbiorców z całego świata. Jako zaufane źródło informacji i wiedzy, TIME postawił przed sobą misję opowiadania historii, które mają największe znaczenie, prowadzenia rozmów, które zmieniają świat i wspierania lepszego rozumienia idei i zdarzeń, które definiują nasze czasy. Dzięki niezrównanemu dostępowi do najbardziej wpływowych osób na świecie, ogromnemu zaufaniu konsumentów z całego globu i wielkiej sile łączenia ludzi, TIME jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek medialnych na świecie. Pod jej skrzydłami są zestawienia TIME100 Most Influential People (ranking najbardziej wpływowych osób), Person of the Year (osoba roku), Firsts (debiuty), Best Inventions (najlepsze wynalazki, World's Greatest Places (najlepsze miejsca świata) i ekskluzywne wydarzenia, takie jak: szczyt i gala TIME100, szczyt TIME100 Health Summit, TIME100 Next i wiele innych.

KONTAKT: Kiasia Truluck, e-mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/846342/TIME_Magazine_Logo.jpg

SOURCE TIME