TIMEX DEVIENT LE CHRONOMÉTREUR OFFICIEL DU MÉTAVERS AVEC « Race Against TimeX » DANS FORTNITE

La marque de montres la plus vendue aux États-Unis joue avec le temps

Et devient la première marque de montres à disposer d'une île dédiée dans le mode Créatif de Fortnite

MIDDLEBURY, Connecticut, 12 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui Timex ®, la marque de montres la plus vendue*, lance une expérience unique et interactive qui permettra aux joueurs d'être prêts à « courir contre TimeX » (Race Against TimeX) dans Fortnite®, l'un des jeux vidéo les plus populaires au monde. Les joueurs s'affrontent dans de multiples courses contre la montre, dans un monde virtuel où les montres symbolisent l'autonomisation en offrant aux joueurs une vitesse et des pouvoirs supplémentaires qui leur donnent un avantage concurrentiel.

TIMEX_v2_Optimal_M4V Race Against Timex

« Timex est un perturbateur depuis près de 170 ans, nous avons une histoire dans l'inattendu », déclare Shari Fabiani, vice-présidente senior de la marque et de la création du groupe Timex. « En tant que chronométreur officiel du métavers, nous jouons avec le concept du temps et fusionnons la technologie analogique avec un monde numérique au sein de l'un des jeux en ligne multijoueurs les plus populaires au monde, Fortnite. Timex s'est déjà aventuré dans le métavers et nous nous lançons maintenant à fond dans les jeux, avec d'autres expériences virtuelles et immersives, et bientôt une entrée dans le web3. »

La collaboration s'appuiera sur une campagne totalement intégrée, reliant le monde virtuel à des expériences de la vie réelle, comme des cadeaux dans le jeu, des partenariats avec des joueurs influents tels que Parker Locke, Sushi Bae, SypherPK, la star de YouTube Ali-A et Landon Barker, icône de la génération Z et adepte de Fortnite.

« Pour moi, le temps passé à jouer à Fortnite est du temps bien employé car c'est l'une des façons d'être avec mes amis sans toutes les choses superficielles qui peuvent faire obstacle à la connexion », a déclaré Landon Barker. « Je suis enthousiaste à l'idée de m'associer à Timex, j'adore leurs montres et Fortnite, donc pour moi c'était un parfaite adéquation. »

Race Against TimeX comprend 6 mini-jeux, chacun opposant les joueurs au temps, avec des défis tels que l'eau qui monte, les murs qui se ferment, les planchers qui se brisent, les joueurs qui esquivent des vagues de séquenceurs et qui trouvent leur chemin sur un sentier précaire dans le noir. Les joueurs peuvent acheter des bonus, des montres fantastiques transférant des pouvoirs spéciaux aux poignets des joueurs, leur donnant une vitesse supplémentaire et d'autres capacités alors qu'ils essaient de terminer les 6 mini-jeux dans les meilleurs temps.

Timex a d'abord pénétré dans le métavers avec des partenariats innovants, notamment un partenariat officiel de compte à rebours avant le spectacle avec le concert en direct, virtuel et interactif de Justin Bieber organisé par Wave et le Megan Thee Stallion VR Concert Tour d'AmazeVR, « Enter The Hottieverse », avec des montres Timex virtuelles ajoutées aux poignets de l'avatar de chaque utilisateur grâce à des capacités spéciales de suivi des mains en RV. Avec « Race Against TimeX », Timex propose l'expérience virtuelle la plus interactive à ce jour, et d'autres initiatives sont prévues pour positionner Timex à l'avant-garde du métavers.

Timex s'est associé à des partenaires de premier plan pour mener à bien « Race Against TimeX », notamment MetabrandsTM, une agence du métavers pour les marques, SuperAwesome, une société d'Epic Games, qui a contribué à l'engagement numérique des joueurs de la génération Z, et Beyond Creative, un important développeur de jeux dans le mode Créatif de Fortnite.

Pour jouer à « Race Against TimeX », allez dans Fortnite, choisissez le mode « Créatif », sélectionnez « Jouer » et entrez le code « Code d'île » Fortnite peut être joué gratuitement sur PC, PlayStation (4 et 5), Xbox One (S, X et Series X ou Series S), Nintendo Switch, et les appareils mobiles Android.

Code d'île : 1359-6287-8998 ou pour un lien direct : https://epicgames.com/fn/1359-6287-8998

Cliquez ICI pour afficher/télécharger des actifs.

SOURCE Timex