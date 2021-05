Timex Group e adidas anunciam acordo de licenciamento global

MIDDLEBURY, Connecticut, 6 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- O Timex Group, líder mundial em fabricação de relógios, e a adidas, líder global no setor de produtos esportivos, firmaram um acordo global de licenciamento para relógios. O Timex Group irá desenvolver, fabricar e distribuir relógios em todo o mundo com a marca adidas Originals. A primeira coleção chegará ao mercado no início de 2022.

"Não poderíamos estar mais entusiasmados por receber a adidas em nosso portfólio de marcas", diz Tobias Reiss-Schmidt, presidente e CEO do Timex Group. "Há poucas marcas verdadeiramente icônicas, e a adidas, com sua rica história e estilo autêntico, está no topo da lista. Vemos um forte e crescente interesse em relógios entre jovens Millenials e da Geração Z, e esperamos apresentar nossa coleção de relógios adidas Originals para esta próxima geração de consumidores."

A nova gama a ser lançada na primavera de 2022 combinará a experiência em fabricação e design de relógios do Timex Group com a inspiração da cultura de rua da adidas Originals e a atenção à sustentabilidade. A coleção será vendida em lojas próprias da adidas, afiliadas e pelo comércio eletrônico, e por meio da rede global de distribuição do Timex Group.

Sobre o Timex Group

O Timex Group desenvolve, fabrica e comercializa relógios inovadores em todo o mundo. O Timex Group é uma empresa privada com sede em Middlebury, Connecticut , com várias unidades operacionais e mais de 3.000 funcionários em todo o mundo. Como um dos maiores fabricantes de relógios do mundo, as empresas do Timex Group produzem relógios sob uma série de marcas conhecidas, incluindo Timex, Nautica, Guess, Gc, Ted Baker, Salvatore Ferragamo, Versace, Versus, Missoni, Furla e adidas.

Sobre a adidas

A adidas é líder global no setor de produtos esportivos. Com sede em Herzogenaurach, na Alemanha, a empresa emprega mais de 62.000 pessoas em todo o mundo e gerou vendas de 19,8 bilhões de euros em 2020.

