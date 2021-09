Timex Group und Judith Leiber Couture kündigen Zusammenarbeit und neue Partnerschaft an

Die Partnerschaft beginnt am 15. September 2021 mit der Einführung von zwei limitierten Uhrendesigns, der T80 digital und der Q analog. Die Modelle mit dem kühnen, kunstvollen und modischen Touch von Judith Leiber sind auf jeweils 200 Exemplare limitiert und mit über 900 Swarovski® Kristallen auf den Gehäusen, Zifferblättern und Armbändern in verspielten Farbkombinationen versehen, die nur von einem so unverwechselbaren Designer stammen können.

„Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit der Authentic Brands Group zu verstärken und eine Marke hinzuzufügen, die eine echte kulturelle Ikone in der Modewelt ist", erklärt Tobias Reiss-Schmidt, CEO der Timex Group. „Wir freuen uns darauf, unsere Expertise in der Luxusuhrenherstellung mit den disruptiven, von der Popkultur inspirierten Designs zu kombinieren, für die die Marke Judith Leiber so bekannt ist."

Im Rahmen dieser neuen Partnerschaft hat sich der Kreativdesigner der Timex Group, Giorgio Galli, mit der Kreativdirektorin von Judith Leiber, Dee Ocleppo Hilfiger, zusammengetan, um die Essenz der Marke Judith Leiber beizubehalten und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Uhren und Kollektionen die farbenfrohe Ästhetik und den zeitgenössischen Luxusstil der Marke widerspiegeln.

„Wir freuen uns sehr, eine Kollektion mit Timex zu entwerfen und herauszubringen. Uhren sind zeitlos, funktionell und das ultimative Stil-Accessoire", so Dee Ocleppo Hilfiger. „Jede Uhr wurde durch die tadellose Handwerkskunst, die kräftigen Farben und die ikonischen Designs, die unser Publikum liebt und von Judith Leiber Couture erwartet, in tragbare Kunst verwandelt."

Im Rahmen dieser Lizenzvereinbarung wird die Timex Group ab Frühjahr 2022 für die Produktion und den weltweiten Vertrieb von Uhren der Marken Judith Leiber und Judith Leiber Couture in Judith Leiber Boutiquen, bei ausgewählten autorisierten Händlern und online verantwortlich sein.

Weitere Informationen über die Zusammenarbeit finden Sie HIER.

Informationen zur Timex Group

Die Timex Group entwirft, fertigt und vertreibt weltweit innovative Zeitmesser. Die Timex Group ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Middlebury, Connecticut, mit mehreren Betriebseinheiten und über 3.000 Mitarbeitern weltweit. Als einer der größten Uhrenhersteller der Welt produzieren die Unternehmen der Timex Group Uhren unter einer Reihe bekannter Marken, darunter Timex, adidas, Furla, Gc, Guess, Judith Leiber, Missoni, Nautica, Salvatore Ferragamo, Ted Baker, Versace und Versus.

Folgen Sie Timex in den sozialen Medien unter: @timex

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://timexgroup.com.

Informationen zu Judith Leiber

Judith Leiber ist ein Name, der für Eleganz, Stil und Raffinesse steht. Seit mehr als fünfzig Jahren sind die unvergleichlichen Abendtaschen und Kristall-Minaudières von Judith Leiber weltweit für ihre akribische Liebe zum Detail, ihre makellose Handwerkskunst und ihre skurrilen Designs bekannt. Unter der kreativen Leitung von Dee Ocleppo Hilfiger, der Miteigentümerin, Mitarbeiterin und globalen Markenbotschafterin Judith Leiber, hat die Marke ihre globale Präsenz erweitert und den Judith Leiber-Schmuck neu aufgelegt. Judith Leiber ist in 105 Verkaufsstellen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Südostasien erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter https://judithleiber.com/.

Folgen Sie Judith Leiber auf Instagram, Facebook und Twitter.

Informationen zur Authentic Brands Group

Weitere Informationen erhalten Sie unter authenticbrands.com.

Folgen Sie ABG auf Twitter, LinkedIn und Instagram.

