TIMEX, L'HORLOGER AMÉRICAIN LE PLUS SOLIDE, FAIT UNE ENTRÉE FRACASSANTE EN TANT QUE PREMIER CHRONOMÉTREUR ET PARTENAIRE HORLOGER OFFICIEL DE L'UFC

Après l'annonce l'année dernière d'un important partenariat mondial de sponsoring et de licence, Timex® entre officiellement dans l'Octogone® en tant que premier chronométreur et partenaire horloger officiel de l'UFC®, perpétuant la réputation de la marque de concevoir certaines des montres les plus résistantes de l'industrie.

« Timex et l'UFC® partagent un héritage de détermination, d'ingéniosité et de courage, et nous sommes honorés de nous joindre à la force la plus innovante dans le domaine des sports de combat pour chronométrer ses plus grands moments », a déclaré Shari Fabiani, vice-présidente principale de la marque et de la création pour le groupe Timex. « Être capable d'apporter un chronométrage précis, durable et innovant aux combattants et aux fans et d'offrir des fonctionnalités percutantes qui incarnent la ténacité et la solidité de deux marques puissantes est un combat à part entière. »

La collection sera portée par une campagne entièrement intégrée, comprenant une collaboration avec le poids coqs de l'UFC « Sugar » Sean O'Malley, qui mettra sa personnalité colorée en avant pour soutenir cette nouvelle collection co-marquée. Dustin Poirier, le favori des fans et ancien champion par intérim dans la catégorie poids léger de l'UFC, se joindra à O'Malley pour exhiber sa montre Timex en vue de sa grande confrontation avec Michael Chandler au Madison Square Garden, dans le cadre de l'événement UFC 281 ADESANYA vs. PEREIRA qui aura lieu le 12 novembre. Pour reprendre les mots de Bruce Buffer, la voix emblématique de l'octogone : « C'est Timex ! La seule montre assez costaude pour l'UFC. »

Tout est dans les détails : composée de montres numériques multifonctionnelles et analogiques-numériques, la collection Strength est aussi solide que possible grâce à la conception robuste de ses boîtiers, à ses bracelets en résine moulée et à sa construction résistante aux chocs répondant aux normes ISO qui font son style inimitable. C'est une collection qui va cocher beaucoup de cases pour ceux possédant une affinité pour la conception de montres haute performance. Il en va de même pour son équivalent plus coloré, la collection Street, une série de montres expressives directement inspirées par le panache des plus grands athlètes de l'UFC. Des détails audacieux ornant les cadrans à des bracelets confortables, en passant par les lunettes et les couronnes de forme octogonale, nous avons insufflé dans cet élément de prêt-à-porter un sens du caractère inimitable, quelque chose que les fans de ces deux grandes marques identifieront instantanément.

La tête d'affiche de la collection Strength est la Timex UFC Colossus , qui profite d'une conception indestructible et de fonctions chronologiques fondamentales dont les combattants et les fans ont besoin pour rivaliser au plus haut niveau. Les fonctionnalités analogiques-numériques personnalisées comprennent l'heure mondiale pour 48 villes, 5 alarmes, un calendrier et un chronographe. Habillée de couleurs audacieuses, cette montre est résistante en tout temps grâce à la conception robuste de son boîtier octogonal de 45 mm, son bracelet en résine moulée, sa résistance à l'eau jusqu'à une profondeur de 100 m et sa construction résistante aux chocs répondant aux normes ISO pour une durabilité accrue. Ce modèle est en vente pour 185 dollars américains.

La collection Street est menée par la Timex UFC Pro . Avec ses lignes dures et un design architectural épuré, la Timex UFC Pro est une démonstration analogique prestigieuse pour tout détenteur d'un titre. Cette montre représente fièrement notre authenticité, depuis le logo UFC en relief sur le cadran en or et le bracelet noir confortable à la construction experte de la lunette octogonale et de la couronne incrustée d'émail. Un indicateur de date se trouve dans le cadran texturé multi-couches, tandis que son boîtier en acier inoxydable doré en impose avec ses 44 mm et sa résistance à l'eau jusqu'à une profondeur de 100 m pour une durabilité accrue. Ce modèle est en vente pour 155 dollars.

La collection complète est maintenant disponible sur Timex.com et le magasin officiel de l'UFC , ainsi que chez certains revendeurs mondiaux.

Pour obtenir de plus amples informations sur le partenariat avec l'UFC et les collections, rendez-vous sur www.timex.com . Pour consulter ou télécharger les ressources, cliquez ICI.

