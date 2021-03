Timex® revela a nova campanha da marca, WE DON'T STOP™, em um momento em que é realmente necessário ter perseverança

MIDDLEBURY, Connecticut, 24 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Timex® , líder mundial na fabricação de relógios, revela sua nova campanha da marca: WE DON'T STOP™ (Nós não paramos). O slogan conhecido em todo o mundo, "It takes a licking and keeps on ticking", está recebendo uma moderna atualização, que expressa melhor a perspectiva e a mentalidade da empresa no século XXI. Com a estreia da campanha, a Timex revela seus novos criativos, notáveis profissionais inovadores de todo o mundo que demonstram sua resiliência e estão inspirando outras pessoas por meio de suas ações, bem como apoiando a campanha #TOGETHERBAND , realizando ações e uma doação filantrópica para promover a missão "We Don't Stop" e oferecer uma plataforma para os heróis cotidianos.

Com essa nova campanha, o slogan WE DON'T STOP™ transmite uma mensagem de esperança e resiliência, já que muitas pessoas em todo o mundo continuam a perseverar diante de circunstâncias difíceis. O vídeo heroico da campanha, filmado antes da pandemia da COVID, simboliza agora um futuro em que as pessoas podem se unir novamente para alcançar uma missão comum e celebrar as conquistas uns dos outros. Esse ethos serve como inspiração para o vídeo, que conta com uma versão especial de "Don't Stop Me Now" do Queen — um resumo perfeito do que a campanha significa e de como a marca está se preparando para o que vem a seguir.

"WE DON'T STOP é uma progressão natural para a marca", disse Tobias Reiss-Schmidt, presidente e CEO do Grupo Timex. "A campanha fala sobre a resiliência que envolve todos nós – histórias de coragem, perseverança, criatividade e coração –, histórias que nos fortalecem para continuarmos. WE DON'T STOP apoia nossos heróis cotidianos e tudo o que defendemos nos últimos 167 anos, sem perder um passo à medida que seguimos adiante."

Por mais de um século, a Timex tem sido inovadora e tem adotado uma perspectiva visionária com novas ideias ousadas para os tempos em constante mudança. A Timex apareceu nos pulsos de presidentes, viajou para o espaço e continuou a inovar e colaborar com alguns dos designers e marcas mais importantes do mundo da moda. A plataforma WE DON'T STOP™ simboliza a continuação de uma mentalidade que rompe fronteiras, apoiando os heróis cotidianos que incorporam o lema "We Don't Stop" em tudo o que fazem. Essa campanha busca ser mais do que um ethos na Timex; oferecendo uma plataforma para todas as histórias que inspiraram a empresa a seguir adiante.

É com essa perspectiva que a Timex se uniu à #TOGETHERBAND para promover a conscientização para essa campanha global dedicada a criar um futuro mais justo, pacífico e sustentável para todos. É apenas mais uma etapa que a empresa está completando com vistas a um futuro melhor, algo pelo qual vale a pena lutar à medida que continuamos a nos adaptar, crescer e aprender.

Para obter mais informações sobre a campanha, acesse www.timex.com/wedontstop e aqui para os materiais.

* Toda a produção da campanha foi concluída em 2019, antes do início da pandemia da COVID-19.

Para mais informações, acesse http://timexgroup.com .

