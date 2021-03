Timex® revela nueva campaña de la marca: WE DON'T STOP™ (No nos detenemos), en un momento en el que más se necesita perseverar

La empresa que demostró que los relojes Timex siguen funcionando contra viento y marea ("Takes a Licking and Keeps on Ticking") evoluciona para reflejar una nueva perspectiva

MIDDLEBURY, Connecticut, 24 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Timex® , líder mundial en fabricación de relojes, revela su nueva campaña de marca: WE DON'T STOP™ (No nos detenemos). Su mundialmente reconocido lema "It takes a licking and keeps on ticking" (Los Timex siguen funcionando contra viento y marea) se modernizó para expresar mejor el punto de vista y la mentalidad de la empresa en el siglo XXI. Con el debut de la campaña, Timex revela su nueva creatividad que presenta a importantes creadores de cambios de todo el mundo, quienes muestran su capacidad de recuperación e inspiran a los demás a través de sus acciones, además de apoyar la campaña #TOGETHERBAND mediante la acción y una donación caritativa para promover la misión "We Don't Stop" y proporcionar una plataforma para héroes cotidianos.

Conozca aquí el comunicado de prensa interactivo multimedia: https://www.multivu.com/players/Spanish/8868751-timex-we-dont-stop-togetherbrand-campaign/

Con esta nueva campaña, WE DON'T STOP™ transmite un mensaje de esperanza y resiliencia, ya que muchas personas en todo el mundo siguen perseverando ante circunstancias difíciles. El video principal de la campaña, que se filmó antes de la pandemia de la COVID-19, ahora simboliza un futuro en el que las personas pueden volver a unirse para lograr una misión común y celebrar los logros de cada uno.Este espíritu sirve como inspiración para el video, montado sobre una versión especial de la canción "Don't Stop Me Now" de Queen, la cual sintetiza a la perfección el contenido de la campaña y la manera en que la marca se prepara para lo que pueda venir.

"WE DON'T STOP es una evolución natural para la marca", afirmó Tobias Reiss-Schmidt, presidente y director ejecutivo de Timex Group. "La campaña habla de la capacidad de recuperación que nos rodea a todos, a través de historias de tenacidad, perseverancia, ingenio y corazón que nos fortalecen para continuar. WE DON'T STOP enaltece a nuestros héroes cotidianos y todo aquello que hemos defendido durante los últimos 167 años, sin perder el paso mientras seguimos avanzando".

Por más de un siglo, Timex ha sido una marca innovadora y visionaria, con nuevas ideas audaces para los tiempos cambiantes. Timex ha adornado las muñecas de presidentes, viajó al espacio y continúa innovando y colaborando con algunos de los diseñadores y las marcas más destacadas de la moda. La plataforma WE DON'T STOP™ simboliza la continuación de una mentalidad que rompe fronteras, enalteciendo a los héroes cotidianos que encarnan el espíritu "We Don't Stop" en todo lo que hacen. Esta campaña representa más que el espíritu de la cultura de Timex; proporciona una plataforma para todas las historias que han inspirado a la compañía a seguir adelante.

Esa es la mentalidad que ha llevado a Timex a unirse a #TOGETHERBAND para impulsar el conocimiento de esta campaña mundial dedicada a la creación de un futuro más equitativo, pacífico y sostenible para todos. Es solo un paso más que está dando la empresa hacia un futuro mejor, algo por lo que vale la pena esforzarse mientras seguimos adaptándonos, creciendo y aprendiendo.

Para obtener información sobre la campaña, visite www.timex.com/wedontstop y este enlace para ver las piezas respectivas.

*Toda la producción de la campaña se completó en 2019, antes del inicio de la pandemia de la COVID-19.

Para obtener más información, visite http://timexgroup.com .

