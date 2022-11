TIMEX TORNA-SE CRONOMETRISTA OFICIAL DO METAVERSO COM "Race Against TimeX" CRIADA NO FORTNITE

A marca número um em vendas de relógios nos EUA gamifica o tempo

E torna-se a primeira marca de relógios a ter uma ilha dedicada no Fortnite Creative

MIDDLEBURY, Connecticut, 11 de novembro de 2022 /PRNewswire/ --A Timex®, marca número um em vendas de relógios", lançou hoje uma experiência única e interativa que preparará os jogadores para "Race Against TimeX" ("correr contra a TimeX") no Fortnite, um dos jogos mais populares do mundo. O desafio apresenta jogadores competindo em várias corridas contra o tempo – em um mundo virtual cercado por relógios, onde os relógios simbolizam a capacitação, oferecendo aos jogadores velocidade e poderes adicionais que lhes dão uma vantagem competitiva.

Race Against Timex

"A Timex é uma empresa inovadora há quase 170 anos, temos uma história no inesperado", disse Shari Fabiani, vice-presidente sênior de marca e criação do Timex Group. "Como cronometrista oficial do metaverso, estamos brincando com o conceito de tempo e fundindo a tecnologia analógica com um mundo digital dentro de um dos jogos on-line multiplayer mais populares do mundo, o Fortnite. A Timex já se aventurou no metaverso antes, e agora estamos entrando com tudo nos jogos, com mais experiências virtuais e imersivas, e entraremos na web3 em breve."

A colaboração será apoiada por uma campanha totalmente integrada, unindo o mundo virtual com experiências da vida real, como brindes dentro do jogo, parcerias com influenciadores de jogos como Parker Locke, Sushi Bae, SypherPK, a sensação do YouTube Ali-A e o ícone de estilo da geração Z e entusiasta do Fortnite Landon Barker.

"Para mim, o tempo gasto jogando Fortnite é tempo bem gasto porque é uma das formas como posso estar com meus amigos sem todas as coisas superficiais que podem atrapalhar a conexão", disse Landon Barker. "Estou entusiasmado com a parceria com a Timex, adoro seus relógios e o Fortnite; então, para mim, foi uma combinação perfeita."

A Race Against TimeX consiste em seis mini jogos, cada um colocando os jogadores contra o tempo, com desafios como água subindo, paredes se fechando, pisos se quebrando, jogadores fugindo das ondas do sequenciador e encontrando a saída em um caminho precário no escuro. Os jogadores podem comprar potência, com relógios fantásticos transferindo poderes especiais para os pulsos dos jogadores, dando-lhes velocidade extra e outras habilidades à medida que eles tentam concluir todos os seis mini jogos nos tempos mais rápidos.

A Timex entrou pela primeira vez no metaverso com parcerias inovadoras que incluíram uma parceria oficial de contagem regressiva pré-show com o show ao vivo, virtual e interativo de Justin Bieber da Wave e a turnê de shows de RV da Megan Thee Stallion da AmazeVR, "Enter the Hottieverse", com relógios Timex virtuais adicionados aos pulsos do avatar de cada usuário, utilizando recursos especiais de rastreamento de mãos de RV. Agora, em "Race Against TimeX", a Timex oferece sua experiência virtual mais interativa até o momento, com mais iniciativas planejadas, posicionando ainda mais a Timex na vanguarda do metaverso.

A Timex uniu-se aos melhores parceiros da categoria para realizar "Race Against TimeX", incluindo a MetabrandsTM, uma agência de metaverso para marcas, a SuperAwesome, uma empresa da Epic Games que auxiliou no engajamento digital entre os gamers da geração Z, e a Beyond Creative, uma desenvolvedora líder de jogos criativos do Fortnite.

Para jogar "Race Against TimeX", acesse o Fortnite, escolha modo "criativo", selecione "jogar" e insira o "Código da Ilha". O Fortnite pode ser jogado gratuitamente no PC, PlayStation (4 e 5), Xbox One (S, X e séries X ou S), Nintendo Switch e dispositivos móveis com Android.

Código da Ilha: 1359-6287-8998 ou para link direto: https://epicgames.com/fn/1359-6287-8998

Clique AQUI para visualizar/baixar ativos.

SOBRE O TIMEX GROUP

O Timex Group desenvolve, fabrica e comercializa relógios inovadores no mundo todo. O Timex Group é uma empresa privada sediada em Middlebury, Connecticut, com várias unidades operacionais e mais de três mil funcionários em todo o mundo. Como um dos maiores fabricantes de relógios do mundo, o Timex Group produz, em suas empresas, relógios de uma série de marcas de primeira linha como Timex, adidas, Furla, Gc, Guess, Missoni, Nautica, Philipp Plein, Plein Sport, Salvatore Ferragamo, Ted Baker e Versace.

Siga a Timex nas redes sociais: @timex

Contatos para a imprensa:

Patrícia Rappaport, [email protected]

Kim Gallo, [email protected]

Rachel Walder, [email protected]

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1944013/TIMEX_v2_Optimal_M4V.mp4

Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1944014/image001_ID_8237028b94e8.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1825034/Timex_Logo_1.jpg

FONTE Timex

SOURCE Timex