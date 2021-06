Timex: Zahlreiche neue Armbanduhren in der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2021

Die Saison Frühjahr/Sommer 2021 steht im Zeichen von Kraft und Ausdauer. Der Kollektion liegt ein Fundament von Optimismus und Leidenschaft zugrunde, auf dessen Grundlage vergangene Epochen neu interpretiert werden und nachdenkliche Interpretationen von besseren Tagen in der Zukunft zum Ausdruck kommen", so Giorgio Galli, Chief Executive Creative Director der Timex Group.

Die wohl größte Bereicherung der Saison ist eine komplette Auffrischung der symbolträchtigen Waterbury Traditional -Kollektion, in der Vergangenheit auf Zukunft trifft. Die Kollektion bietet brandneue Gehäusedesigns, neue Zifferblätter und ein stilisiertes Motiv der Waterbury Watch in allen neuen Uhren der Reihe, darunter Automatik-, Quarz-, Dreizeiger-, GMT- und Chronographenuhren.

Die neue Timex Malibu-Kollektion mit einem Hauch von Surf-to-Street-Styling ergänzt das Damenportfolio. Inspiriert von den Farben des Ozeans und den Stränden Malibus zeichnet sich diese Kollektion durch eine verspielte Farbpalette aus Koralle und Türkis aus, perfekt für den Übergang vom Frühling zum Sommer. Sie ist in ausgewählten Styles der Q Timex-, Waterbury Boyfriend Legacy- und Transcend-Kollektionen erhältlich.

Die oft ausverkaufte Q Timex-Kollektion wird um neue, von Tauchern inspirierte saisonale Farben erweitert, um die Verbrauchernachfrage zu erfüllen und die ursprüngliche Neuauflage von 1979 zu ergänzen. Ebenfalls ihr Debüt feiert die in Kürze erscheinende Q Timex 1978 Reissue, die in dezenter Retro-Verfeinerung erscheint und die in den USA seit Dezember erhältliche Q Timex 1975 Reissue ergänzt, die jetzt weltweit erhältlich ist.

Timex wird außerdem seine beliebtesten Angebote um eine neue rot-schwarze Version der beliebten M79 Automatic erweitern und die Navi XL Automatics um den zeitlosen und archivarischen Trend des doppellagigen Stoff-Armbands erweitern. Die Essex Avenue mit ihrem übergroßen 44-mm-Gehäuse, die Harborside Coast mit ihrer drehbaren Lünette und der Datumslupe und das Modell Standard mit klassischem Look und traditioneller übergroßer Krone – eine Anspielung auf unsere erste Armbanduhr – erscheinen in frischen Farben und neuem Stil.

Ebenfalls neu in dieser Saison ist Timex Pay mit der Unterstützung von Tappy, eine neue Form des sicheren kontaktlosen Bezahlens. Einfach tippen und fertig! Dank der Technologie im Armband benötigt Timex Pay keine Batterien und muss nicht aufgeladen werden. Kombinieren Sie ein Timex Pay-Armband mit Ihrer Lieblingsuhr und Ihrer Chase Visa®-Kredit- oder Debitkarte und bezahlen Sie ganz einfach, ohne dabei auf Ihren Lieblingslook zu verzichten. Timex Pay kann überall eingesetzt werden, wo kontaktloses Bezahlen möglich ist.

Auch in Bezug auf Progressivität und Zukunftsorientierung bricht Timex mit langjährigen Partnern auf zu neuen Ufern. Im Laufe des Jahres 2021 wird es weitere überzeugende Kooperationen geben, unter anderem mit Streetwear-Marken und Avantgarde-Designern, gesamtamerikanischen großen Unternehmen und Nostalgie-Symbolen.

Informationen zur Timex Group

Die Timex Group entwirft, fertigt und vertreibt weltweit innovative Zeitmesser. Die Timex Group ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Middlebury, Connecticut, mit mehreren Betriebseinheiten und über 3.000 Mitarbeitern weltweit. Als einer der größten Uhrenhersteller der Welt produzieren die Unternehmen der Timex Group Uhren unter einer Reihe von bekannten Marken, darunter Timex, adidas, Furla, Gc, Guess, Missoni, Nautica, Salvatore Ferragamo, Ted Baker, Versace und Versus.

Folgen Sie Timex in den sozialen Medien unter: @timex und besuchen Sie http://timexgroup.com .

PRESSEKONTAKT

[email protected] | [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1530277/Timex_Waterbury_Traditional_Automatic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1089622/Timex_Logo.jpg

SOURCE Timex