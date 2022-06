TINECO DÉVOILE LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE NETTOYAGE SANS FIL AVEC LA SÉRIE D'ASPIRATEURS INTELLIGENTS PURE ONE S15

Tineco œuvre au quotidien pour faciliter la vie des consommateurs. Cette série PURE ONE S15 poursuit ce dessein et incarne une nouvelle évolution de l'aspirateur phare de Tineco, en offrant des solutions innovantes. Elle est équipée de la toute première tête de brosse ZeroTangle™ exclusive de la marque, qui simplifie considérablement l'entretien et améliore l'expérience globale du client.

Caractéristiques techniques de la gamme PURE ONE S15 :

Tête de brosse ZeroTangle™ : la conception unique à double peigne combinée à des poils obliques sépare et élimine activement les cheveux du rouleau de brosse directement dans le réservoir pour cibler les désordres capillaires sans obstruer le rouleau - ce qui entraîne une réduction de 99 % des cheveux emmêlés (testé dans des conditions de laboratoire contrôlées).

Capteur intelligent Tineco iLoop™ : détecte les saletés invisibles et ajuste automatiquement la puissance d'aspiration en temps réel pour offrir un nettoyage en profondeur tout en permettant également une durée de fonctionnement 4 fois plus longue (testé dans des conditions de laboratoire contrôlées).

Écran interactif LED/LCD (exclusivité S15 PRO) : guide les utilisateurs tout au long du nettoyage grâce à son anneau LED intégré qui passe du rouge au bleu. Il affiche également le niveau de la batterie, la puissance d'aspiration, le signal Wi-Fi et émet des notifications.

FreeStnd™ Base : rangez facilement et soigneusement votre aspirateur avec une base de charge autoportante qui ne nécessite ni perceuse, ni loquet, ni installation.

Technologie PureCyclone Tineco : sépare l'air et la poussière pour garder le filtre propre plus longtemps et maintenir une aspiration optimale.

Filtration en cinq étapes : filtre 99,9 % des allergènes en suspension dans l'air pour un environnement plus propre et plus frais.

« Chaque produit développé par Tineco vise à répondre au mieux aux besoins des consommateurs. Avec la série S15, Tineco a combiné sa technologie de détection intelligente (iLoop), son rouleau anti-emmêlement, son socle de sol sans installation et sa fonction d'auto-nettoyage à simple pression, afin d'améliorer l'expérience de nettoyage de nos consommateurs », déclare M. Alex Ruan, Directeur Général de l'unité commerciale internationale de Tineco. « Après que les modèles S11 et S12 aient été nommés meilleurs aspirateurs sans fil 2022 par Consumer Reports, nous espérons que les consommateurs pourront apprécier les avantages de la série S15 et l'utiliser avec autant de plaisir que nous sommes fiers de la présenter. »

Le PURE ONE S15 PET est disponible en précommande sur Tineco.com au prix de 499€, ainsi que le PURE ONE S15 Essentials (399€), qui sera également disponible sur Amazon en juillet.

Pour plus d'informations : https://www.tineco.com

À propos de Tineco

Fondée en 1998, Tineco se consacre à la conception d'appareils électroniques ménagers haut de gamme, pratiques, faciles à utiliser et intelligents. Avec plus de deux décennies d'expérience dans le secteur de l'entretien ménager, Tineco ne cesse d'innover pour créer une vie facile et intelligente pour tous.

