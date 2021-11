TINECO, lauréat du prix de l'innovation du CES 2022 dans la catégorie " smart home "

Ce nouveau produit de la gamme FLOOR ONE de Tineco s'appuie sur les performances de pointe du FLOOR ONE S3, lauréat du prix de l'innovation du CES 2020, du RedDot Design Award 2020 et du Good Housekeeping Cleaning Award 2021. Les nouveaux modèles FLOOR ONE S5 (S5, S5 PRO et S5 COMBO) sont dotés d'un nouveau type de rouleau brosse pour glisser plus facilement le long des plinthes et nettoyer les recoins difficiles d'accès. Ils sont également équipés de réservoirs d'eau plus importants pour une utilisation prolongée et d'un tout nouvel écran d'affichage.

Le FLOOR ONE S5 PRO est doté de la technologie iLoop™ exclusive à Tineco, capable de détecter automatiquement le type de saleté au sol. L'aspirateur ajuste ensuite automatiquement la puissance d'aspiration, la vitesse des rouleaux et le débit d'eau pour répondre aux différents besoins d'intensité de nettoyage. L'écran LCD couleur de 2,1 pouces du S5 PRO offre une animation 3D qui permet aux utilisateurs de voir en temps réel l'état du nettoyage et les recommandations, les niveaux de batterie et d'aspiration, ainsi que les alertes de maintenance. Cette innovation apporte aux utilisateurs une expérience de nettoyage intelligente et efficace.

« Nous sommes ravis de recevoir cette récompense prestigieuse de l'innovation technologique et d'être reconnus par un panel d'experts de l'industrie. Tineco a pour ambition de proposer une technologie intelligente et un design de pointe pour améliorer la vie des consommateurs et faire avancer l'industrie », a déclaré Alex Ruan, directeur général de l'activité internationale de Tineco. « Tineco connaît une croissance rapide, et nous continuerons à apporter les meilleures innovations possibles sur le marché. »

Le programme des CES Innovation Awards, détenu et produit par le CTA®, est un concours annuel qui récompense la conception et l'ingénierie les plus remarquables dans 27 catégories de produits technologiques grand public. Un jury d'experts du secteur, composé de médias, de designers, d'ingénieurs et autres, examine les candidatures en fonction de l'innovation, de l'ingénierie et de la fonctionnalité ainsi que de l'esthétique et du design.

Les autres caractéristiques de la série FLOOR ONE S5 sont les suivantes :

Des réservoirs plus importants, pour nettoyer plus longtemps : des réservoirs d'eau propre et d'eau sale de plus grande capacité permettent aux utilisateurs de nettoyer de plus grandes surfaces sans interruption.

: des réservoirs d'eau propre et d'eau sale de plus grande capacité permettent aux utilisateurs de nettoyer de plus grandes surfaces sans interruption. Animations 3D (fonction exclusive au modèle PRO) : des animations 3D sur l'écran LCD couleur exclusif au modèle PRO guident le processus de nettoyage.

: des animations 3D sur l'écran LCD couleur exclusif au modèle PRO guident le processus de nettoyage. Mode aspiration (caractéristique exclusive au modèle PRO) : vous voulez juste passer l'aspirateur ? Passez en mode Aspiration pour aspirer l'eau et les débris des sols sans passer la serpillière.

: vous voulez juste passer l'aspirateur ? Passez en mode Aspiration pour aspirer l'eau et les débris des sols sans passer la serpillière. Nettoyage 2 en 1 (fonction exclusive COMBO) : le FLOOR ONE S5 COMBO est doté d'un aspirateur à main intégré, parfait pour le nettoyage dans les maisons et les appartements.

Le FLOOR ONE S5 PRO sera disponible en France en 2022. Les modèles FLOOR S5 et S5 COMBO sont disponibles sur Amazon, Cdiscount, Conforama ou encore Darty, aux prix respectifs de 499€ et 459€.

Fondée en 1998, Tineco se consacre à la conception d'appareils électroniques ménagers haut de gamme, pratiques, faciles à utiliser et intelligents. Avec plus de deux décennies d'expérience dans le secteur de l'entretien ménager, Tineco ne cesse d'innover pour créer une vie facile et intelligente pour tous.

