TINECO PRESENTA AL CES 2023 LE ULTIME INNOVAZIONI PER LA CUCINA, LA CURA DEI PAVIMENTI E DELLA PERSONA

Il pioniere delle soluzioni intelligenti per la casa festeggia oltre 1 milione di prodotti venduti con la più grande presenza alla fiera fino ad oggi

MILANO, 5 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Tineco, leader mondiale nel settore degli elettrodomestici intelligenti, presenterà al CES 2023 di Las Vegas, dal 5 all'8 gennaio, diverse innovazioni per la casa che spaziano dalla cura dei pavimenti, alla cucina e alla cura della persona.

Nata nel 1998 con l'idea di semplificare la vita producendo aspirapolveri potenti, Tineco è stata pioniera del primo aspirapolvere a batteria intelligente e ha innovato in modo significativo il settore della cura dei pavimenti. Oggi, con milioni di prodotti venduti in tutto il mondo, Tineco si è rapidamente trasformata in un leader nella tecnologia innovativa per la casa.

L'azienda cinese si impegna da sempre nell'innovare la tecnologia per la cura della casa al fine di migliorare la vita quotidiana. Infatti, i prodotti lanciati da Tineco al CES sono soluzioni avanzate che permettono di svolgere facilmente le attività domestiche più impegnative. Le ultime soluzioni intelligenti sono dotate della tecnologia iLoop Smart Sensor del marchio, che migliora l'esperienza dell'utente sia che si tratti di pulire, cucinare o asciugare.

Cura dei pavimenti

FLOOR ONE S7 Pro

Ampliando la gamma di aspirapolvere a umido/asciutto Tineco, questo nuovo top di gamma offre un'esperienza di pulizia ottimizzata grazie alle sue caratteristiche ingegneristiche avanzate, tra cui il sistema di autopropulsione SmoothPower, il nuovo rullo di pulizia a doppio bordo e la tecnologia di raschiatura flottante.

FLOOR ONE S7 Steam

Basandosi sulle capacità degli aspirapolvere a umido, la lavapavimenti cordless S7 Steam aggiunge la capacità di igienizzare le superfici in modo naturale ed efficace con l'aggiunta della modalità Steam.

PURE ONE AIR Pet/Pro

Realizzata per pulire senza fatica lo sporco più leggero, la nuova serie PURE ONE AIR pesa poco più di un chilo ed è dotata di testina ZeroTangle, tecnologia PureCyclone e tecnologia proprietaria iLoop Smart Sensor di Tineco.

Cucina

CHIERE ONE

CHIERE ONE di Tineco guida ogni fase del processo di cottura con video e audio visualizzati su un touch screen da 7" e vanta un sistema di riscaldamento intelligente, un sistema di alimentazione, un sistema di pesatura e una modalità di autopulizia One-Touch per offrire un'esperienza di cottura facile e pratica.

Cura della persona

MODA ONE 2.0

MODA ONE 2.0, l'ultimo arrivato nel portafoglio dei prodotti beauty di Tineco, è un asciugacapelli progettato con sensori intelligenti che regolano automaticamente il calore e il flusso d'aria per accelerare i tempi di asciugatura e prevenire i danni ai capelli.

"Tineco è entusiasta di tornare al CES con una presenza importante e di presentare i nostri prodotti più nuovi e popolari per la cura dei pavimenti, della cucina e della persona" ha dichiarato Todd Manegold, General Manager di Tineco per il Nord America. "Siamo orgogliosi di celebrare questo importante traguardo per il marchio. Nel 2023, non vediamo l'ora di innovare continuamente, esplorare le categorie di tendenza e promuovere la nostra crescita come azienda di tecnologia intelligente".

Visitate lo stand n. 51221 del Venetian Expo per assistere a dimostrazioni in loco delle eccezionali innovazioni di Tineco per la cura dei pavimenti e delle cucine. Per saperne di più su Tineco, visitate il sito https://us.tineco.com/.

Tineco

Fondata nel 1998, Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con oltre due decenni di esperienza nel settore della pulizia della casa, Tineco non smette mai di innovare ed è sempre pronta a trovare soluzioni smart per tutti.

Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.tineco.com

