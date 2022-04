Tineco présente les mises à jour de sa célèbre série d'aspirateurs sec et humide FLOOR ONE

Le grand nettoyage de printemps fait partie intégrante du quotidien de nombreux ménages. Pour répondre à ce besoin, Tineco a introduit ces versions améliorées de son aspirateur sec et humide sans fil FLOOR ONE maintes fois primé, aidant ainsi les propriétaires à nettoyer leurs sols avec plus de commodité et d'efficacité.

Nouvelles caractéristiques :

Mode d'aspiration : Les modèles FLOOR ONE Extreme disposent d'un mode d'aspiration qui cible les sols humides des salles de bains ainsi que les liquides renversés où que ce soit, absorbant les saletés et l'humidité sans nécessiter de l'eau courante. Cela permet aux utilisateurs de nettoyer de grandes surfaces avec le même réservoir d'eau propre.

Les modèles FLOOR ONE Extreme disposent d'un mode d'aspiration qui cible les sols humides des salles de bains ainsi que les liquides renversés où que ce soit, absorbant les saletés et l'humidité sans nécessiter de l'eau courante. Cela permet aux utilisateurs de nettoyer de grandes surfaces avec le même réservoir d'eau propre. Rouleaux-brosses supplémentaires : Pour une utilisation optimale, hygiénique et sans odeur, les modèles Extreme de Tineco contiennent 2 rouleaux de brosse de rechange pour une utilisation dans différents espaces.

La Tineco FLOOR ONE Family

La série FLOOR ONE comprend différents produits pour répondre à une variété de besoins domestiques. Tous les produits sont équipés du capteur de poussière intelligent iLOOP, qui détecte le niveau de saleté du sol et ajuste automatiquement la puissance d'aspiration et la vitesse des rouleaux pour un nettoyage optimal. Parmi les autres caractéristiques intelligentes, citons l'assistant vocal Tineco, la connectivité des apps et un écran LED.

Le célèbre FLOOR ONE S3 est le prédécesseur du S3 Extreme et est la première génération d'aspirateur sec et humide intelligent de Tineco. Les modèles plus récents FLOOR ONE S5 et S5 PRO contiennent des réservoirs d'eau plus grands et ont amélioré les performances de nettoyage sur les bords. Avec le S5 COMBO, les utilisateurs disposent d'un nettoyeur de sol intelligent et d'un aspirateur à main.

« Nous sommes heureux d'offrir à davantage de personnes des options de nettoyage puissantes. Les clients peuvent avoir accès à nos produits et les essayer dans les magasins de détail, comme d'habitude, afin de trouver un outil de nettoyage meilleur et plus intelligent pour leur maison », déclare Marco Getz, directeur général de Tineco Europe.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web .

À propos de Tineco

Fondée en 1998, avec le lancement de son premier aspirateur, Tineco a poussé l'innovation dans la catégorie des appareils ménagers intelligents, ce qui lui a valu des centaines de brevets dans le monde. Tineco se spécialise dans la création de technologies innovantes et intelligentes pour rendre les produits domestiques plus intelligents et plus faciles à utiliser. Avec sa gamme d'aspirateurs PURE ONE, et avec le lancement de la première gamme d'aspirateurs sec et humide intelligents du marché - la série FLOOR ONE - Tineco est rapidement devenu un leader dans la catégorie des appareils intelligents.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1804573/Tineco_06_291112____2.jpg

SOURCE Tineco