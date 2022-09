Tineco présente sa nouvelle brosse « ZeroTangle » parfaite pour aspirer les poils d'animaux

Une brosse électrique anti-nœuds unique pour les poils d'animaux est maintenant disponible pour les aspirateurs PURE ONE S15 Series, PURE ONE X Pet, A11 PET, et bien d'autres.

PARIS, 30 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Tineco, fournisseur leader dans le domaine de l'entretien des sols et des appareils domestiques intelligents, dévoile aujourd'hui sa nouvelle gamme d'aspirateurs Zero Tangle (anti-nœuds) de la série « Pet ».

Les propriétaires d'animaux de compagnie sont certainement habitués aux poils sur les sols, les moquettes et les canapés, surtout en été et en automne. C'est à cette époque de l'année que nos compagnons à quatre pattes perdent le plus de poils. Les poils d'animaux se répandent partout et peuvent rapidement devenir une gêne. Les aspirateurs classiques doivent être soigneusement nettoyés après leur utilisation. Cette tâche est souvent encore plus fatigante et pénible, car les poils longs de chats et chiens ont tendance à s'emmêler et à se coincer dans les brosses, les préfiltres et d'autres parties de l'appareil, ce qui diminue la puissance d'aspiration ou endommage le moteur. Ce problème est désormais réglé grâce à Tineco.

Équipés de la tête de brosse ZeroTangle™, les aspirateurs de la série « Pet » de Tineco sont la solution idéale à ce problème. La technologie brevetée ZeroTangle™ de la société se caractérise par une conception à double peigne, associée à des poils inclinés qui séparent et retirent activement les poils aspirés du rouleau-brosse à chaque rotation, éliminant ainsi les nœuds et évitant les obstructions. Lors de tests en laboratoire, il a été constaté que cette fonctionnalité réduisait la formation de nœuds de 99 %.

Le premier aspirateur doté d'une tête de brosse ZeroTangle™ était le PURE ONE S15 Pet, qui combine la technologie de détection intelligente iLOOP de Tineco, un support de sol sans montage, une filtration à cinq niveaux et une fonction d'autonettoyage par simple pression pour améliorer davantage l'expérience de nettoyage des clients. La gamme S15 compte désormais un nouvel élément, le PURE ONE S15 Flex, qui comprend quatre accessoires supplémentaires : une brosse à épousseter souple, un long suceur plat, une rallonge et un tube pliant. Grâce à ces accessoires pratiques, le nettoyage des recoins difficiles d'accès devient un jeu d'enfant.

Peu de temps après le lancement de la série PURE ONE S15, Tineco a continué à améliorer ses gammes existantes et a commercialisé ses aspirateurs : PURE ONE X Pet, A11 Pet, et bien d'autres, pour répondre aux divers besoins des consommateurs.

Les aspirateurs S15 PRO, S15 Pet et S15 Essentials sont tous disponibles sur Tineco.com et Amazon à partir de 399euros. Le modèle S15 Flex est disponible chez certains détaillants au prix de 539 euros. La disponibilité des autres aspirateurs de la série « Pet » diffère selon les pays. Veuillez contacter un représentant Tineco pour plus d'informations.

Pour en savoir plus sur Tineco, ou sur la façon dont nous contribuons à améliorer la vie des consommateurs et sur notre gamme complète de solutions d'entretien des sols, notamment les aspirateurs sans fil, les laveurs de sols et les nettoyeurs de tapis, veuillez consulter notre site Web.

À propos de Tineco

Fondée en 1998, Tineco se consacre à la conception d'appareils électroniques ménagers de première qualité qui sont utiles, faciles à utiliser et intelligents. Avec plus de vingt ans d'expérience dans l'industrie du nettoyage des maisons, Tineco ne cesse d'innover et fait en sorte de créer une vie simple et intelligente pour tout le monde.

