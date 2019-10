Tissue World São Paulo abordará Fabricação Inteligente e o Comprador em painéis de discussão

A programação ampla e interativa incluirá dois painéis que discutirão diferentes aspectos da cadeia de valor: No painel de debate Fabricação Inteligente e outras Transformações – O segmento tissue está pronto para o desafio?, um painel de especialistas nas áreas de fabricação e tecnologia analisa a digitalização e outras inovações para a produção de papel tissue, abordando desde o consumo de fibras até a economia de energia. Os principais fatores que aumentarão o nível de automação e as tecnologias que mais impactarão o segmento estão entre os assuntos a serem abordados no painel. Moderado por Lairton Goulart Leonardi, diretor-executivo da Solvo Consulting, Brasil, o painel será composto por:

Daniel Signori , diretor técnico, Mili , Brasil;

, diretor técnico, , Brasil; João Carlos Ronchel Soares, CEO , IPEL - Indaial Papel , Brasil;

, Brasil; Dineo Eduardo Silverio , presidente, Fabio Perini , Brasil;

, presidente, , Brasil; Luca Guidetti , gerente geral, Elettric80 Latin America , Brasil;

, gerente geral, , Brasil; Sérgio Vargas, gerente de vendas, Valmet América do Sul, Brasil.

Mais adiante na cadeia de valor do setor, o comportamento do consumidor será o assunto do segundo painel de discussão, intitulado Consumidores Imprevisíveis e a Revolução do Varejo. As perguntas ao seleto grupo de especialistas envolverão guerras de preços, tendências no comportamento de compra e a adaptação do posicionamento do produto conforme sua categorização. Moderado por Felipe Quintino, da Tissue Online, Brasil, o painel será composto por:

Tatiana Thomaz , diretora, Shopper Centric , Brasil;

, diretora, , Brasil; Manoel Müller, sócio administrador, Müller Camacho Design , Brasil;

, Brasil; Rafael Pellegrini Oliveira , analista de pesquisa, Euromonitor International, Brasil.

Inscreva-se agora para a Conferência da Tissue World São Paulo 2019, a ser realizada entre 22 e 24 de outubro de 2019 https://www.tissueworld.com/saopaulo/en-us/register

Explore a programação completa da conferência aqui.

