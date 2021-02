Tive annonce l'Open Visibility Network et lance la plateforme par une collaboration avec projet44

Les fournisseurs de données de visibilité de la chaîne d'approvisionnement travaillent traditionnellement de façon indépendante en recevant des ensembles de données limités de leurs propres clients. La collaboration entre project44 et la plateforme ouverte de Tive permet de recueillir et de partager des données d'expédition essentielles sur les deux plateformes. Les fournisseurs et les clients pourront ainsi collaborer en bénéficiant d'un accès instantané aux données issues d'un réseau de fournisseurs de premier plan d'informations sur la chaîne d'approvisionnement.

« L'avenir que nous envisageons pour le secteur logistique est un monde où la collaboration entre les expéditeurs, les fournisseurs de services logistiques et les clients sera la norme, a déclaré Krenar Komoni , fondateur et PDG de Tive. Il existe déjà d'incroyables plateformes de visibilité et solutions de gestion des transports (TMS) qui répondent à de nombreux besoins des clients. Le moment est venu de lancer une plateforme ouverte et collaborative pour que chaque client puisse obtenir la visibilité qu'il mérite. »

Prenons l'exemple de la collaboration entre project44 et KODIS, qui combine les données et les informations du système TMS de KODIS avec les données télématiques de project44. L'Open Visibility Network fournit aux utilisateurs de KODIS une visibilité en transit sans précédent, en ajoutant des données recueillies dès le chargement par des balises d'expédition qui ne sont pas propres aux transporteurs.

« L'objectif de project44 est de renforcer la confiance et la prévisibilité dans les secteurs du transport et de la logistique, mais nous ne pouvons pas y arriver seuls. Cette collaboration avec Tive apportera une nouvelle dimension au service client, a affirmé Jett McCandless , fondateur et PDG de project44. Le programme de partenaires augmente de façon exponentielle l'échange de données entre nos plateformes basées dans le cloud et il y a assez de place pour accueillir de nouveaux partenaires. Il s'agit d'une façon entièrement nouvelle et passionnante de dégager de la valeur de la collaboration entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement »

« Chez KODIS, nous comprenons que les relations précieuses reposent sur une expérience de qualité pour le client, le transporteur, l'entrepôt et le destinataire, a indiqué Michael Kokal , président de KODIS. En plus de rendre l'intégration plus facile pour nous, la collaboration avec project44 et Tive a permis de nous assurer de fournir les meilleures informations à chaque intervenant, de fixer des attentes réalistes et de répondre à ces attentes en tout temps. »

À propos de Tive :

Tive est un fournisseur de premier rang de données de visibilité de la chaîne d'approvisionnement. Ses données aident les professionnels de la logistique à gérer de façon proactive l'emplacement et l'état de leurs expéditions en transit. Grâce à Tive, les expéditeurs et les fournisseurs de services logistiques éliminent les retards, les dommages et les problèmes de livraison évitables. La solution de Tive fournit des données générées par ses balises de pointe , permettant aux clients d'optimiser activement leurs expéditions, d'améliorer l'expérience de leurs clients et d'obtenir des informations sur la chaîne d'approvisionnement en temps réel. Tive est basé à Boston, Massachusetts. Pour plus d'informations, consultez le site : www.tive.com .

À propos de project44 :

project44 est la première plateforme mondiale de données de visibilité avancées pour les expéditeurs et les fournisseurs de services logistiques. project44 fournit des informations sur les principaux processus du transport afin de permettre aux utilisateurs de se renseigner plus rapidement et de réduire le temps requis pour transformer ces connaissances en actions concrètes. Connecté à des milliers de transporteurs dans le monde entier, project44 prend en charge tous les modes de transport et tous les types d'expédition. La puissance de sa plateforme basée dans le cloud permet aux organisations d'améliorer leur efficacité opérationnelle et de fournir à leurs clients une expérience exceptionnelle semblable à celle d'Amazon.

À propos de KODIS :

KODIS est une entreprise de logistique de quatrième partie (4PL) basée à Cleveland, dans l'Ohio. Son réseau national d'entrepôts, sa technologie et ses solutions d'analyse de données aident les entreprises à accroître leur productivité tout en maîtrisant les coûts liés à la chaîne d'approvisionnement. Pour de plus amples informations, consultez le site : www.kodisusa.com .

