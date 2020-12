Tive garante US$ 12 milhões em financiamento de capital da Série A

Com o suporte de RRE Ventures e Two Sigma Ventures, a Tive oferece, localização em trânsito em tempo real e insights sobre as condições de cada uma das partes da cadeia de suprimentos

BOSTON, 15 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Tive, Inc., um fornecedor líder de insights de visibilidade da cadeia de suprimentos global, anunciou hoje que garantiu US$ 12 milhões em financiamento da Série A da RRE Ventures, seguido pela Two Sigma Ventures, com a participação de investidores existentes NextView Ventures, Hyperplane Ventures, One Way Ventures, Fathom Ventures e outros. O novo investimento estimulará o rápido crescimento da Tive e impulsionará a inovação de produtos para rastreamento de remessas, alertas e análises sem interrupção.

O rastreamento de remessas é incrivelmente complexo, duvidoso e de alto custo. A Tive está mudando isso oferecendo visibilidade em tempo real de todo o processo de remessas, incluindo dados de localização hiperprecisos e percepções de condições como temperatura, impacto, exposição à luz e umidade. O lançamento pela Tive do primeiro rastreador de uso único pronto para 5G do setor foi recebido com grande interesse e aprovação do mercado. A adesão de clientes está em ascensão com o crescimento agressivo de novos clientes e 570% de crescimento na receita anual, impulsionada em parte pela entrega do primeiro rastreador com energia não lítio para atender às preocupações do mercado com a segurança e o impacto ambiental causado pelas baterias de íons de lítio.

"O setor de transporte de 20 trilhões de dólares está começando a exigir mais", disse Raju Rishi, Sócio Geral da RRE Ventures. "Eles estão adotando rapidamente a Tive para obter insights em tempo real sobre suas remessas, que oferece um nível de visibilidade ainda não conhecido no setor, bem como uma nova janela de oportunidades para realmente intervir se as remessas estiverem sendo manuseadas indevidamente. Ao longo dos quatro anos que conhecemos a Krenar, vimos a solução de rastreamento full-stack da Tive ser agressivamente aceita no mercado por uma base diversificada de clientes e estamos orgulhosos de apoiá-lo e à sua equipe na construção de uma empresa que define uma categoria no rastreamento da cadeia de suprimentos."

"Em vista da crescente demanda pela linha completa de soluções de rastreamento da Tive, ficou óbvio que este seria o momento de expandir drasticamente nossa capacidade de atender à demanda do setor", disse Krenar Komoni, CEO da Tive, Inc. "Receber apoio da RRE Ventures e da Two Sigma Ventures, bem como dos nossos valiosos investidores atuais, permite-nos alavancar suas experiências e focar o crescimento de nossa plataforma centrada no cliente. A injeção de capital de crescimento significa trazer produtos ao mercado mais rapidamente, aumentando nossas vendas e esforços de marketing, adicionando liderança importante e aumentando nossa presença internacional."

Sobre a Tive

A Tive oferece visibilidade em trânsito em tempo real de remessas em todo o mundo com insights baseados em dados de Visibility de classe empresarial como uma plataforma Service (Vaas). Com a Tive, os expedidores e fornecedores de logística terceirizados (3PLs) podem rastrear e monitorar a localização e a condição de seus produtos durante o trânsito. A solução VaaS da Tive oferece dados gerados por seus rastreadores líderes do setor, permitindo que os clientes otimizem proativamente suas remessas, melhorando a experiência dos clientes e desbloqueando insights da cadeia de suprimentos de maneira acionável em tempo real. A Tive está sediada em Boston, MA. Para mais informações, acesse: www.tive.co

Contato: James Waters, [email protected]

FONTE Tive, Inc.

Related Links

http://www.tive.io



SOURCE Tive, Inc.