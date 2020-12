Tive obtient un financement en capital de série A de 12 millions de dollars

Soutenu par RRE Ventures et Two Sigma Ventures, Tive offre des informations en temps réel sur l'emplacement et l'état des marchandises en transit à chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement

BOSTON, 15 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Tive, Inc ., un fournisseur de premier plan d'informations sur la visibilité des chaînes d'approvisionnement mondiales, a annoncé aujourd'hui qu'il a obtenu un financement de série A de 12 millions de dollars de la part de RRE Ventures , suivi de Two Sigma Ventures , avec la participation des investisseurs existants NextView Ventures , Hyperplane Ventures , One Way Ventures , Fathom Ventures , et d'autres. Ce nouvel investissement va alimenter la croissance rapide de Tive et stimuler l'innovation en matière de produits pour un suivi, des alertes et des analyses transparents des expéditions.

Le suivi des expéditions est incroyablement compliqué, peu fiable et coûteux. Tive est en train de changer cela en fournissant une visibilité en temps réel sur l'ensemble du processus d'expédition, y compris des données de localisation hyper précises et des informations sur les conditions telles que la température, les chocs, l'exposition à la lumière et l'humidité. Le lancement par Tive du premier tracker à usage unique prêt pour la 5G a suscité un vif intérêt du marché et a été approuvé. L'adoption par les clients est en hausse avec une croissance agressive du nombre de nouveaux clients et une croissance de 570 % des revenus annuels, en partie grâce à la livraison du premier tracker non alimenté au lithium pour répondre aux préoccupations du marché concernant la sécurité et l'impact environnemental du lithium-ion.

« L'industrie du transport maritime, qui représente 20 000 milliards de dollars, commence à en attendre davantage », a déclaré Raju Rishi, associé général de RRE Ventures. « Ils adoptent rapidement Tive pour avoir un aperçu en temps réel de leurs expéditions, ce qui leur donne un niveau de visibilité encore jamais vu dans le secteur ainsi qu'une nouvelle fenêtre d'opportunité pour intervenir réellement si les expéditions sont mal traitées. Au cours des quatre années où nous avons connu Krenar, nous avons vu la solution complète de suivi de Tive mise sur le marché par une clientèle variée, et nous sommes fiers de le soutenir, lui et son équipe, dans la construction d'une entreprise de suivi de la chaîne d'approvisionnement qui définit les catégories. »

« Étant donné la demande croissante pour la gamme complète de solutions de suivi de Tive, il était évident que le moment était venu d'accroître considérablement notre capacité à répondre à la demande de l'industrie », a déclaré Krenar Komoni, PDG de Tive, Inc. « Obtenir le soutien de RRE Ventures et de Two Sigma Ventures, ainsi que de nos précieux investisseurs actuels, signifie que nous pouvons tirer parti de leur expertise et nous concentrer sur le développement de notre plate-forme centrée sur le client. L'injection de capital de croissance signifie mettre plus rapidement les produits sur le marché, renforcer nos efforts de vente et de marketing, ajouter un leadership clé et accroître notre présence internationale. »

Tive offre une visibilité en temps réel des expéditions en transit dans le monde entier grâce à des données provenant d'une plate-forme de visibilité en tant que service (VaaS) de classe entreprise. Avec Tive, les expéditeurs et les prestataires logistiques tiers (3PL) peuvent suivre et contrôler l'emplacement et l'état de leurs produits pendant leur transit. La solution VaaS de Tive fournit des données générées par ses trackers de pointe, permettant aux clients d'optimiser de manière proactive leurs expéditions, d'améliorer l'expérience de leurs clients et d'obtenir des informations sur la chaîne d'approvisionnement en temps réel. Tive est basé à Boston, Massachusetts. Pour plus d'informations, consultez le site : www.tive.co

