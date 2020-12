Tive привлекает финансирование серии А в размере 12 млн долл. США

Компания Tive, финансируемая венчурными инвесторами RRE Ventures и Two Sigma Ventures, предлагает средства обеспечения информации о местоположении и состоянии товаров для любых звеньев логистических цепей в режиме реального времени

БОСТОН, 15 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Tive, Inc., являющаяся одним из ведущих поставщиков средств обеспечения визуальной информации о функционировании глобальных логистических цепей, сегодня объявила о привлечении финансирования в рамках серии А на сумму 12 млн долл. США со стороны RRE Ventures, а затем и Two Sigma Ventures при участии уже имеющихся венчурных инвесторов, включая NextView Ventures, Hyperplane Ventures, One Way Ventures, Fathom Ventures и других. Новые инвестиции будут способствовать быстрому росту компании Tive и внедрению ее инновационной продукции, обеспечивающей бесперебойное отслеживание грузов, а также функции оповещения и анализа.

Отслеживание статуса грузов является невероятно сложным, ненадежным и дорогостоящим процессом. Компания Tive меняет эту ситуацию, обеспечивая возможность визуального контроля в режиме реального времени на всем протяжении процесса транспортировки, включая получение сверхточных данных о местоположении и состоянии перевозимых товаров, в частности температуре, ударных нагрузках, воздействии света и влажности. Выпуск компанией Tive первого в отрасли одноразового трекера с возможностью работы в сетях 5G встретил повышенный интерес и одобрение на рынке. Ее признание со стороны клиентов растет на фоне динамичного роста числа новых клиентов и увеличения годовой выручки на 570%, что частично обусловлено поставкой первого трекера с источником питания без использования лития, отвечающего обеспокоенности рынка относительно безопасности литий-ионных аккумуляторов и неблагоприятному влиянию этой технологии на окружающую среду.

«Ожидания отрасли грузоперевозок стоимостью 20 триллионов долларов начинают расти, — говорит главный партнер компании RRE Ventures Раджу Риши (Raju Rishi). — Ее игроки быстро внедряют продукцию Tive для получения информации о своих грузах в режиме реального времени, что обеспечивает им уровень наглядности, беспрецедентный для данной отрасли, а также новые возможности для фактического вмешательства в случае ненадлежащего обращения с грузами. За четыре года, что мы знаем Кренара, мы видели, как комплексная система отслеживания, предлагаемая компанией Tive, агрессивно внедрялась на рынок разнообразными клиентами, и мы гордимся тем, что оказываем ему и его команде финансовую поддержку в создании компании, формирующей целую категорию продукции для контроля за функционированием логистических цепей».

«С учетом растущего спроса на весь ассортимент систем контроля, предлагаемый компанией Tive, было очевидно, что настало время существенно расширить наши возможности в удовлетворении отраслевого спроса, — сообщил глава компании Tive, Inc. Кренар Комони (Krenar Komoni). — Получение поддержки со стороны RRE Ventures и Two Sigma Ventures наряду с уже имеющимися у нас авторитетными инвесторами означает, что мы можем использовать их опыт и сосредоточиться на расширении нашей клиентоориентированной платформы. Вливание капитала в развитие предполагает ускорение вывода продукции на рынок, повышение эффективности нашей торговой и маркетинговой деятельности, усиление руководящего состава и расширение мировой географии нашего присутствия».

Информация о компании Tive

Продукция компании Tive обеспечивает наглядный контроль за местоположением и состоянием перевозимых грузов по всему миру в режиме реального времени с предоставлением информации, основанной на обработке и анализе больших данных, через платформу типа «визуальный контроль как услуга» (VaaS-платформу) корпоративного класса. Благодаря техническим средствам Tive грузоотправители и сторонние поставщики логистических услуг (3PL-провайдеры) могут отслеживать и контролировать местонахождение и состояние своей продукции во время транспортировки. VaaS-платформа, предлагаемая компанией Tive, предоставляет данные, формируемые ведущими в отрасли системами отслеживания, позволяя клиентам заблаговременно оптимизировать свои перевозки, повышать качество обслуживания своих заказчиков и получать доступ к информации о функционировании логистических цепей в режиме реального времени с возможностью принятия необходимых мер. Компания Tive располагается в г. Бостоне (шт. Массачусетс). Более подробная информация представлена на сайте по адресу: www.tive.co

Контактная информация: James Waters (Джеймс Уотерс), [email protected]

