TNI King Coffee, entreprise vietnamienne, ouvre son premier magasin de la chaîne de cafés aux États-Unis

L'agencement du café est conçu pour illustrer la culture de l'Orient et de l'Occident, qui rappelle le pays et le peuple du Vietnam. La zone Grab & Go offre commodité et confort aux visiteurs. L'arrangement du coffee shop permet de s'assurer qu'il respecte la réglementation Covid-19 en vigueur dans les États, comme le port du masque, la distanciation sociale et la désinfection fréquente du magasin.

La boisson artisanale est entièrement fabriquée à partir de grains de café importés du Vietnam et du monde entier. Outre le café artisanal, King Coffee propose également plusieurs options de repas, pho vietnamien au bœuf, banh mi, croissant au jambon et au fromage, salade César, ainsi que plus de 20 options de pâtisseries populaires. Avec un large choix de menus, King Coffee est une station unique pour toute heure de la journée : petit-déjeuner, brunch, déjeuner et dîner. En outre, les visiteurs peuvent également acheter les produits de King Coffee directement au magasin.

« L'ouverture du premier restaurant aux États-Unis marque un fort développement de TNI King Coffee sur le marché mondial », a déclaré Mme Le Hoang Diep Thao, Fondatrice et PDG de la marque TNI King Coffee. En 2020, le marché international de TNI King Coffee s'est étendu de 60 pays à plus de 120 pays et territoires. Les recettes et la part de marché ont augmenté de 200 %. À lui seul, le marché russe a connu une croissance allant jusqu'à 350 % malgré la pandémie mondiale en cours.

L'ouverture de la chaîne de cafés TNI King Coffee à Anaheim en Californie marque le tout premier plan d'expansion mondiale du magnat du café aux États-Unis. L'entreprise prévoit d'ouvrir 20 magasins supplémentaires cette année et 100 magasins d'ici 2022 aux États-Unis par le biais de la franchise.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1516727/King_Coffee_Store_Anaheim_California.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1516728/image_5001825_21845786.jpg

Related Links

https://www.kingcoffeenetwork.com/



SOURCE King Coffee