To, co najlepsze w USA i Meksyku

MISSION, Teksas, 20 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ -- Rio South Texas, dwunarodowy region na granicy USA z Meksykiem, obejmuje siedem teksańskich hrabstw i dziesięć gmin w stanie Tamaulipas. Po stronie amerykańskiej region rozciąga się od portów Zatoki Meksykańskiej w Brownsville-Cameron County na wschodzie do centrów logistycznych w rejonie Laredo-Webb County na zachodzie. Natomiast jego meksykańska część rozciąga się od plaż Matamoros na wschodzie do zakładów produkcyjnych w Nuevo Laredo na zachodzie. To wyjątkowe położenie pozwala na utrzymywanie intensywnych stosunków międzynarodowych w zakresie kultury i handlu.

Jedną z niepowtarzalnych korzyści handlowych wynikających z położenia geograficznego Rio South Texas jest elastyczność współpracy między obydwoma krajami. Z uwagi na to, że region obejmuje część Stanów Zjednoczonych i Meksyku, umożliwia to firmom i inwestorom prowadzenie działalności w dwóch krajach, przy jednoczesnym zachowaniu jednolitości procesów biznesowych i produkcyjnych. Jest to bardziej opłacalne, ponieważ pozwala przedsiębiorstwom prowadzić działalność wykorzystującą potencjał każdego z krajów w ramach jednej zintegrowanej struktury zarządzania, maksymalizując efektywność zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich nakładów.

Przedsiębiorstwa działające w Rio South Texas korzystają nie tylko z międzypaństwowej elastyczności współpracy, ale również z tego, że znajdują się u progu teksańskiej gospodarki, dziewiątej co do wielkości gospodarki na świecie z PKB wynoszącym 2 biliony dolarów. Wykraczając poza Teksas, obszar ten znajduje się w sercu północnoamerykańskiego łańcucha dostaw, umożliwiając firmom bezpośredni, szybki i multimodalny dostęp do całej Ameryki Północnej, czyli około 25% światowego rynku konsumenckiego. Połączenie tego typu jest również możliwe dzięki umiarkowanemu klimatowi panującemu w regionie, który umożliwia efektywną żeglugę przez cały rok przy znikomych zakłóceniach. Autostrady międzystanowe, linie kolejowe klasy I, międzynarodowe porty lotnicze, dostęp do zatokowej drogi wodnej i głębokowodne porty morskie łączą region z Ameryką Północną, półkulą zachodnią i całym światem. A wraz z rozwojem działalności SpaceX w Starbase w Teksasie region Rio South Texas może wkrótce posiadać połączenia handlowe wykraczające poza granice Ziemi.

Powiązania handlowe regionu Rio South Texas mają swoje korzenie w dziesięcioleciach bliskich stosunków międzynarodowych, które zostały dodatkowo wzmocnione po podpisaniu Umowy między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem i Kanadą (USMCA). Umowa ta wzmocniła kontakty handlowe między krajami, zapewniając swobodę działania rynków, sprawiedliwszy handel i solidniejsze podstawy operacyjne.

Jeśli szukają Państwo możliwości produkcji w Ameryce Północnej dla Ameryki Północnej, zapraszamy do zapoznania się z możliwościami, jakie oferuje region Rio South Texas. Nasz zespół w COSTEP chętnie będzie służył Państwu pomocą. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do odwiedzenia strony www.costep.org lub obserwowania nas na @COSTEP.

