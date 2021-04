To nejzajímavější z autosalonu v Šanghaji - společnost GWM pokračuje v celosvětové expanzi s pěti značkami

Značky HAVAL a Pickup jsou pevně zakotvené na mnoha světových trzích již mnoho let a jejich obliba stoupá. Vozy POER Pickups byly v loňském roce představeny na několika světových trzích. Na Středním východě, kde jsou vozy typu pickup oblíbené, je značka GWM velmi uznávaná. Již dvacet po sobě jdoucích let zaujímá Pickup první příčku mezi čínskými dovozci automobilů. Na tomto autosalonu budou představeny rovněž vozy třetí generace HAVAL H6 a JOLION a odtud potom budou nabízeny na trzích ostatních zemí. Velké modely pickupů a různorodá stylová a avantgardní koncepce vozů HAVAL na výstavě přilákaly velkou pozornost médií.

Nová značka a nové modely představují nový strategický přístup společnosti. GWM se zaměřuje na principy „orientované na uživatele" a zrychluje své úsilí stát se „světovou firmou zaměřenou na mobilitu". Společnost spustila tři technologické platformy: L.E.M.O.N., TANK a COFIS. Společnost GWM sleduje koncepci „nadměrných investic" do výzkumu a vývoje a trvá na efektivitě. Její globální systém výzkumu a vývoje se rozšířil po celé Evropě, Severní Americe a Asii, vybudovala „10 poboček v 7 zemích" zaměřených na výzkum a vývoj. I do budoucna bude pokračovat v investicích do výzkumu a vývoje, aby si udržela svou pozici v oblasti nejmodernějších technologií.

V rámci postupující globální strategie uvedla společnost GWM na světový trh celou řadu modelů a rovněž vytvořila globální systém výroby „12+5", které zahrnují 12 výrobních závodů s kompletní výrobou a 5 firem vyrábějících montážní sety. V současné době má společnost GWM výrobní závody v Thajsku, Rusku, Indii a dalších zemích. Vybudovala síť více než 500 prodejců ve více než 60 zemích na celém světě zahrnující klíčová obchodní centra v hlavních městech v Rusku, Austrálii, Jihoafrické republice, Střední a Jižní Americe a na Středním Východě. Společnost GWM prodala do zahraničí více než 700 000 automobilů.

Nová technologická platforma, nová kategorie produktů a nová nomenklatura produktů pomáhají společnosti GWM prosperovat ve všech ohledech. V roce 2020 prodala společnost GWM na celém světě 1,11 milionu automobilů celosvětově a podíl v zámoří vzrostl o 8%. V budoucnu spojí pět značek pod záštitou společnosti GWM síly a budou se navzájem doplňovat, aby nabízely zákazníkům na celém světě ještě stylovější a kvalitnější modely.

Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/1490434/image_1.jpg

SOURCE HAVAL