Tobacco-Free Kids lamenta el fallecimiento de Tabaré Vázquez, expresidente de Uruguay, quien fue un líder indiscutible en la lucha mundial contra el tabaquismo

Declaración de Matthew L. Myers, presidente de Campaign for Tobacco-Free Kids

WASHINGTON, 7 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Gran tristeza ha causado a Campaign for Tobacco-Free Kids el fallecimiento del Dr. Tabaré Vázquez, expresidente de Uruguay que dio ejemplo a Latinoamérica y al mundo al enfrentarse con decisión y valentía a la industria tabacalera y tomar medidas contundentes y sin precedentes para reducir el aterrador impacto del tabaquismo. Motivado por su propia experiencia como oncólogo, el presidente Vázquez contribuyó con su liderazgo, visión y compromiso indiscutibles a la lucha contra el tabaquismo, y sus esfuerzos han sido un catalizador para el cambio que ha salvado vidas no solo en Uruguay sino en toda Latinoamérica y el mundo. Pocos líderes han hecho más para el progreso de la lucha contra el tabaquismo, el cual cobra las vidas de más de 8 millones de personas anualmente en el mundo.

Bajo el presidente Vázquez, Uruguay se convirtió en líder mundial en la reducción del consumo de tabaco y en ejemplo a seguir por su implementación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (FCTC OMS). Uruguay se convirtió en la primera nación libre de tabaco de las Américas, implementó las advertencias gráficas para la salud que ocupan el 80 por ciento de los empaques de tabaco, prohibió la publicidad de tabaco, aumentó significativamente los impuestos al tabaco, prohibió términos engañosos como "light" y "bajo alquitrán", y limitó las marcas de tabaco a presentaciones únicas para prevenir el uso engañoso de las marcas. También inició los esfuerzos que llevaron a Uruguay a convertirse en el primer país de Latinoamérica en exigir empaques neutros para los productos de tabaco. Estas medidas dieron como resultado grandes reducciones en el consumo de tabaco por jóvenes y adultos en Uruguay e inspiró a países de Latinoamérica a seguir el ejemplo de Uruguay.

En una verdadera batalla de David contra Goliat, el presidente Vázquez y Uruguay se enfrentaron con valentía y éxito al ataque de Philip Morris International que caracterizó a las leyes uruguayas como una violación a los acuerdos internacionales de comercio e inversión. En 2016, el presidente Vázquez y Uruguay lograron una victoria histórica para la salud pública mundial cuando se ratificaron las leyes uruguayas. La victoria de Uruguay tuvo significación global porque afirmó el derecho de todos los países a proteger la salud de sus ciudadanos mediante la adopción de medidas efectivas para reducir el consumo de tabaco. Demostró que, con un liderazgo fuerte, los países pueden hacer frente al poder de la industria tabacalera y tomar medidas para salvar vidas.

En 2016, Campaign for Tobacco-Free Kids tuvo el gran privilegio de hacer un homenaje al presidente Vázquez con nuestro más alto reconocimiento, el "Champion Award", por su liderazgo extraordinario en la lucha contra el tabaquismo en todo el mundo. No hay una mejor manera para el mundo de honrar su memoria que seguir su ejemplo de enfrentarse a la industria tabacalera y tomar medidas contundentes para salvar vidas.

