Toda mulher carrega marcas da sua história: saiba como realçar sua beleza de forma simples e saudável

SÃO PAULO, 5 de março de 2021 /PRNewswire/ -- Buscar formas simples de cuidar da pele e rotinas de skincare que valorizem as pessoas e realcem características individuais de forma mais leve e natural já vinha sendo uma tendência. Agora com a pandemia e as diversas reuniões por chamadas de vídeo, o interesse pela rotina de autocuidado com a pele facial aumentou ainda mais.

O isolamento social, ao contrário do que muitos podem imaginar, não trouxe um desinteresse em cuidar da beleza. Muito pelo contrário. Os novos tempos trouxeram um momento de ressignificar o que é belo e vêm inserindo cuidados importantes no dia a dia, como é o caso do cuidado com o rosto.

Segundo a plataforma Pinterest, no segmento beleza, o "menos" será "mais" agora em 2021. Termos como "pele brilhante naturalmente"1 e "beleza natural"2 tiveram aumento em seus volumes de busca. Diante disso, Cetaphil separou algumas dicas especiais que podem ajudar as mulheres a manterem a saúde de sua pele e terem o tão sonhado rosto com efeito glow.

A primeira dica é escolher o produto certo para cada tipo de pele. A dermatologista Dra. Daniela Pimentel (CRM 112165-SP) explica: "Qualquer produto de skincare terá algum tipo de química. Porém, é importante buscar por produtos que, além de oferecerem o que sua pele precisa, tenham extratos naturais combinados com ingredientes antioxidantes".

A limpeza deve estar no topo de qualquer rotina de cuidados com o rosto. Cetaphil Espuma de Limpeza Suave da Linha Cetaphil Face, é indicada para peles normais, sensíveis ou secas, pois limpa de forma suave3, sem prejudicar sua hidratação natural. Além da vitamina E que proporciona ação antioxidante, o produto possui glicerina, betaína e pantenol que têm ação hidratante.

Após o uso da espuma de limpeza, a pele pode ser hidratada com uma loção que contenha ácido hialurônico. A Linha Face de Cetaphil conta também com uma loção hidratante facial com ácido hialurônico Hyacare 50, que penetra nas camadas mais profundas da pele*.

Dra. Daniela esclarece: "Qualquer tipo de pele deve ser hidratada. Muitos acreditam que pessoas com peles oleosas não podem aplicar hidratantes, e outras com peles secas acreditam que apenas a hidratação basta. Não é bem assim. Toda pele precisa ter um cuidado completo de limpeza, hidratação e proteção independentemente de seu aspecto. Só é necessário saber qual produto aplicar e sua dosagem ideal".

E, para fechar com chave de ouro, termine o skincare com protetor solar antioxidante. Caso já queira finalizar com uma make, aí vai uma ótima dica: Cetaphil Sun Antioxidante FPS 60 com cor. Este protetor solar dá um efeito base natural do jeito que gostamos.

A dermatologista finaliza pontuando que "A principal causa do envelhecimento precoce da pele é a exposição aos raios UVA, UVB e luz visível. Por esse motivo, é importante utilizar protetor solar até nos dias mais nublados e se certificar que o produto tenha componentes de ação antioxidante, pois auxiliam no combate ao envelhecimento precoce das células da pele, podendo evitar doenças, rugas e linhas de expressão".

Apesar de todas as dicas sugeridas, é importante consultar sempre um dermatologista antes de fazer uso de qualquer produto.

1 https://business.pinterest.com/pt-br/content/pinterest-predicts/skinimalism

2 https://capricho.abril.com.br/beleza/novo-relatorio-do-pinterest-mostra-que-beleza-natural-e-a-grande-tendencia/

3 Remove 80% das partículas de poluição presentes na pele.

*Quando comparado a outros ácidos hialurônicos que têm alto peso molecular.

Sobre Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

https://www.cetaphil.com.br/

FONTE Galderma

Related Links

https://www.galderma.com



SOURCE Galderma