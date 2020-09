Todo Cartões estabelece parceria com o Rappi e agora é responsável por comercializar seus cupons no mercado corporativo Brasileiro

Rappi iniciou a venda de seus cupons para o mercado corporativo em pa rceria exclusiva com a Todo Cartões;

Além do Rappi, a Todo Cartões é responsável pela venda corporativa de mais de 30 marcas, como: Outback, Centauro, Riachuelo e outros.

A parceria Rappi + Todo Cartões

SÃO PAULO, 28 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Todo Cartões, startup especialista em montar e operar o cartão presente e listas de presentes de grandes varejistas do Brasil, fornecendo a plataforma tecnológica e a distribuição comercial dos cartões, anuncia parceria inédita com o Rappi, superapp com atuação em nove países da América Latina.

O Rappi acaba de lançar no Brasil a venda de seus cupons para o mercado corporativo e quem comercializa e atua exclusivamente com suas vendas B2B no Brasil é a Todo Cartões. A Todo Cartões é a primeira plataforma a fornecer, além de toda inteligência de gestão de cartões presente, uma equipe de vendas dedicadas a vender os cartões presente para outras empresas.

Com isso, o Rappi passa a ter uma equipe dedicada à prospecção e construção de parcerias para fomentar a venda corporativa dos seus cupons.

Marcio Miranda, Head Comercial e de Operações da área corporativa da Todo Cartões, garante que: "Nosso foco é sempre entregar uma experiência incrível para nossos clientes e parceiros, e foi de forma muito natural que a nossa cultura se alinhou com o Rappi para início de vendas no mercado corporativo brasileiro. Essa parceria traz uma versatilidade que nenhuma outra empresa consegue oferecer, pois é o único app que agrega inúmeras categorias com possibilidade de utilização dos cupons e isso é garantia de sucesso nas campanha de premiação de colaboradores e clientes. Nosso time de vendas corporativas tem cases em que até 70% do volume de cartões presente do lojista é gerado através deste canal."

O mercado de vouchers e cartões presente cresceu em 2020 mesmo com a pandemia. A mudança de comportamento em relação à compra de cartões presente dos clientes ativos da Todo Cartões é facilmente percebida. Se em 2019 a versão online representava apenas 5% do volume total de vendas, até agosto de 2020 a sua representatividade aumentou, em média, para 15%. Já no mercado corporativo, vouchers digitais representam mais de 95% do total.

"Decidimos iniciar as vendas de cupons ao mercado empresarial em parceria com a Todo Cartões porque percebemos que há, no segmento corporativo, muitas oportunidades de levar a inovação e a tecnologia que o Rappi já tem como base nos serviços voltados a pessoas físicas", afirma Vasco Pineda, diretor de Parcerias Estratégicas do Rappi. "A iniciativa é motivada pelo objetivo da empresa de se consolidar como um superapp no Brasil e na América Latina."

João Espindola, CEO e fundador da Todo Cartões ainda destacou o fit cultural e de produto entre as duas empresas: "A Todo e o Rappi tiveram desde o início uma sintonia muito boa, com foco em atender bem o cliente e gerar muita conveniência! Estender essa experiência para as empresas que querem premiar clientes e colaboradores foi um passo natural da evolução, e os resultados iniciais já superaram nossas expectativas!"

Como comprar os cupons do Rappi

Basta clicar aqui (ou acessar o site www.todocartoes.com.br/corp-rappi), preencher o formulário especificando o número de cupons e valor que deseja, e aguardar o retorno da equipe da Todo Cartões para garantir em primeira mão seus cupons Rappi.

Sobre o Rappi

O Rappi é um superapp que resolve a vida de seus usuários ao oferecer a eles uma plataforma única para suas necessidades e desejos diários. A empresa, criada em 2015, chegou ao Brasil em julho de 2017 e está presente em mais de 100 cidades do país. Por meio do aplicativo é possível conseguir produtos e serviços de diferentes categorias, incluindo restaurantes, supermercados, bebidas, farmácias, manicure, dogwalker, e-commerce, entretenimento, entre outros. Além do Brasil, o Rappi está presente na Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Peru e Uruguai.

