Todo lo que necesitas saber sobre el Festival 2020 de PEOPLE EN ESPAÑOL ¡Regresa virtualmente!

NUEVA YORK, 25 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Festival de People en Español, que tradicionalmente se celebra anualmente en Nueva York, regresa virtualmente este año durante el Mes de la Herencia Hispana. El preciado evento cultural reunirá a varias generaciones de Latinos durante el interactivo fin de semana. Con la participación de la cantautora Gloria Estefan, la actriz Julissa Calderón, la actriz y emprendedora Elizabeth Gutiérrez, y los músicos Gian Marco y Aymee Nuviola, entre muchos otros, el Festival de este año será gratuito y está programado para los días 10 y 11 de octubre.

People En Espanol

La programación de este año contará con conversaciones reveladoras con líderes y celebridades, presentaciones musicales y conversaciones para inspirar a la comunidad Latina. El tema del Festival de este año, "El Momento Es Ahora: ¡Vota Por Un Futuro Mejor!" destacará las contribuciones de la comunidad Hispana a la cultura y moldearán el futuro de Estados Unidos. El Festival de People en Español será una plataforma para motivar a la comunidad Hispana e inspirarlos a salir y votar durante un año electoral crítico. La periodista y conductora Pamela Silva, entre otros, tendrá conversaciones en profundidad sobre el valor de la votante Hispano y cómo ejercer su derecho al voto, particularmente para los jóvenes Latinos.

"Al ser un medio para los Hispanos, es nuestra responsabilidad no solo informar a nuestra audiencia, sino también inspirarlos y motivarlos. Además de entretener, nos sentimos honrados de tener esta función como una plataforma para celebrar nuestra cultura, comunidades y líderes", dijo la directora de People en Español, Monique Manso. "Nunca ha habido un momento más importante que ahora para que los Latinos usen sus voces y contribuciones para este país y para las generaciones futuras. Es nuestro deber usar este tiempo para aprender de nuestros logros pasados mientras allanamos el camino para el futuro, especialmente mientras nos preparamos para tener un fuerte impacto en las elecciones de 2020".

Estrellas de varias producciones de Netflix - David Castañeda (The Umbrella Academy), Julissa Calderón (Gentefied) y Julio Macías (On My Block; Selena: La Serie) - discutirán lo que significa ser Latino en Hollywood. A medida que nos esforzamos por lograr una representación más inclusiva y diversa en la pantalla, los actores permiten que los espectadores se vean reflejados en la televisión y las películas de una manera que no habían visto antes. Además, Netflix estrenará imágenes detrás de escena nunca antes vistas de la próxima Selena: La Serie.

Amazon Prime, The Clorox Brand, Facebook Watch's Red Table Talk: The Estefans, Netflix, y Prime Video se unirán como patrocinadores del evento.

"Clorox se complace en asociarse con People En Español durante su 'Festival en Casa' para celebrar la cultura, la comunidad y el entretenimiento Hispano", dijo Magnus Jonsson, vicepresidente de limpieza de The Clorox Company. "Como líder en salud pública, estamos dedicados a crear un futuro más limpio y seguro donde todos podamos prosperar, por lo que estamos especialmente orgullosos de patrocinar 'Familias saludables = familias felices,' una discusión sobre el bienestar emocional y físico durante estos tiempos de incertidumbre".

Como la experiencia virtual más grande de Meredith Corporation, Festival de People en Español honrará la historia y la cultura a través de contenido en vivo y experiencias notables seleccionadas por nuestros editores. La programación final del evento y la lista de talentos se anunciarán en las próximas semanas. Los artistas incluirán a Adrian Vadim, Lenier, Ingrid Contreras, Gian Marco, Drizmali Lyanno y Aymee Nuviola. Únase a la conversación por @peopleenespanol.

Este es un evento gratuito. Para unirse a nosotros en el Festival, regístrese haciendo clic aquí.

ACERCA DE PEOPLE EN ESPAÑOL

PEOPLE EN ESPAÑOL se lanzó en 1996 como un número especial y hoy se ha convertido en la revista hispana de mayor venta en los Estados Unidos. Publicado nueve veces al año, PEOPLE EN ESPAÑOL llega a una audiencia de 7 millones cada mes con su mezcla editorial de entretenimiento hispano y popular, tendencias de moda y belleza e historias de interés humano convincentes. PEOPLE EN ESPAÑOL ofrece contenido editorial original que captura los valores, las contribuciones y el impacto de los hispanos de hoy en los Estados Unidos. La huella de la marca en las redes sociales incluye 1,4 millones de seguidores en Twitter, más de 4,2 millones de "Me gusta" en Facebook y 3 millones de seguidores en Instagram. Para noticias diarias, fotos, videos exclusivos detrás de escena y primicias de celebridades, visite www.peopleenespanol.com y siga a PEOPLE EN ESPAÑOL en Twitter en @peopleenespanol. Enlace relacionado: http://www.peopleenespanol.com

ACERCA DE THE CLOROX BRAND

The Clorox Company (NYSE: CLX) es un fabricante y comercializador multinacional líder de productos de consumo y profesionales con aproximadamente 8,800 empleados en todo el mundo y ventas en el año fiscal 2020 de $ 6,7 mil millones. Clorox comercializa algunas de las marcas de consumo más confiables y reconocidas, incluidos sus productos de limpieza y blanqueadores homónimos; Limpiadores Pine-Sol®; Removedores de obstrucciones Liquid-Plumr®; Productos para el cuidado del hogar Poett®; Arena para gatos Fresh Step®; Bolsas y envolturas Glad®; Carbón Kingsford®; Aderezos y salsas Hidden Valley®; Productos de filtración de agua Brita®; Productos naturales para el cuidado personal de Burt's Bees®; y vitaminas, minerales y suplementos RenewLife®, Rainbow Light®, Natural Vitality Calm ™, NeoCell® y Stop Aging Now®. La compañía también comercializa productos y tecnologías líderes en la industria para clientes profesionales, incluidos los que se venden bajo las marcas CloroxPro ™ y Clorox Healthcare®. Más del 80% de las ventas de la compañía se generan a partir de marcas que ocupan las posiciones de participación de mercado No. 1 o No. 2 en sus categorías. CLX-B

Clorox es signatario del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y del Compromiso Global para la Nueva Economía del Plástico de la Fundación Ellen MacArthur. La compañía ha sido ampliamente reconocida por sus esfuerzos de responsabilidad corporativa, incluida en el ranking de reputación 2020 Axios Harris Poll 100, la lista de las 100 empresas más sostenibles de Barron en 2020 y el índice de igualdad corporativa 2020 de la campaña de derechos humanos, entre otros. En apoyo de sus comunidades, The Clorox Company y sus fundaciones contribuyeron con más de $25 millones en subvenciones en efectivo combinadas, donaciones de productos y marketing de causas en el año fiscal 2020. Para obtener más información, visite TheCloroxCompany.com, incluido el blog Good Growth, y siga la empresa en Twitter en @CloroxCo.

ACERCA DE FACEBOOK WATCH'S RED TABLE TALK: THE ESTEFANS

Red Table Talk: The Estefan, que se estrenará en Facebook Watch este octubre, presenta al ícono de la música y ganadora del Grammy Gloria Estefan, su hija y músico en ascenso Emily Estefan y su sobrina y la ganadora del premio Daytime Emmy Lili Estefan : tres generaciones de mujeres reuniéndose para una nueva serie de conversaciones sinceras con familiares, amigos famosos y más. Ningún tema está prohibido ya que las mujeres aportan sus propias opiniones y experiencias de vida a la mesa icónica y a sus comunidades.

Red Table Talk: The Estefans es producida por Westbrook Studios, con Jada Pinkett Smith, Gloria Estefan, Ellen Rakieten y Miguel Melendez como productores ejecutivos.

ACERCA DE NETFLIX

Netflix es el servicio de transmisión de entretenimiento líder en el mundo con 193 millones de membresías pagas en más de 190 países que disfrutan de series de televisión, documentales y largometrajes en una amplia variedad de géneros e idiomas. Los miembros pueden ver todo lo que quieran, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier pantalla conectada a Internet. Los miembros pueden reproducir, pausar y reanudar la visualización, todo sin comerciales ni compromisos.

