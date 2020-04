Todos os olhos voltados para o 2º concurso de vídeo curta-metragem de Chengdu - o lançamento do Tianfu Through the Lens

Patrocinado por nomes importantes como Alibaba Pictures, Bona Film, Bilibili e Douyin, o concurso deste ano tem como tema "Chengdu, Once Here, Never Leave!" (Chengdu, Quando a Conhecer, Nunca a Deixará). Com o prêmio de aproximadamente 1 milhão de yuans, a competição reunirá trabalhos criativos de indivíduos e equipes de vídeo curta-metragem de todo o mundo apresentando a metrópole do sudoeste da China.

Não há limite para o gênero, tema ou duração dos vídeos. O concurso também oferece cinco subtemas a serem considerados: o amor como visto em Chengdu; Chengdu como a estética da vida; estabelecendo-se em Chengdu para a paz espiritual; encontrando o romance em Chengdu e realizando a ambição jovem em Chengdu.

O prazo para a submissão de vídeos é dia 20 de julho. A seleção prévia será realizada do final de julho até a metade de agosto. Dez trabalhos serão selecionados durante a segunda rodada da avaliação em agosto na competição final, que acontecerá em uma data a ser determinada entre o fim de agosto e setembro.

Serão concedidas seis premiações para o concurso principal com prêmios no valor de 50.000 até 250.000 yuans. Adicionalmente, há quatro prêmios para indicações no concurso final e também um determinado número de prêmios para trabalhos incluídos na lista da seleção prévia.

O corpo de jurados é composto de cinco profissionais, incluindo Mark Zaslove, o renomado dramaturgo e produtor de cinema e televisão; Ren Zhonglun, vice-presidente da Associação de Cinema da China (China Film Association); e Jiang Qinmin, diretor premiado. Para melhor avaliação do valor comercial dos vídeos, o corpo de jurados também inclui Chen Yuchuan, diretor de investimentos da firma de capital privado HDQH Fund e Nie Yangde, CEO do Onion Group, que é o promotor de Ms Yeah, a sensação do Youtube.

"O concurso do ano passado foi, em minha opinião, uma experiência empolgante e reveladora", disse Mark Zaslove. Mark é o ganhador de dois prêmios Emmy Awards e membro do júri no ano passado. "Estou aguardando ansiosamente o segundo Tianfu Through the Lens!"

O concurso também oferece financiamento inicial para determinados participantes. Um comitê revisará os documentos submetidos pelos candidatos e selecionará os scripts qualificados para assistência financeira com base em padrões como criatividade, relevância dos temas e qualificações da equipe/indivíduo.

NBD By Li Menglin

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1161129/Chengdu_NBD.jpg

FONTE National Business Daily

