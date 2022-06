Todos os olhos voltados para o futuro com planos de Daxing de se tornar zona de inovação

A Competição Global de Inovação "Future City" Explorer começou em 27 de maio e durará até o final de agosto.

Com foco em quatro temas de desenvolvimento ecológico e de baixo carbono, inclusão cultural, novo consumo e tecnologias inteligentes, o evento foi criado para coletar propostas para o desenvolvimento urbano, estimular a inovação em políticas, tecnologias e modelos de negócios e ajudar na alocação de recursos e equivalentes, disse o comitê administrativo da BDIAEZ, o organizador da competição.

O setor de tecnologia inteligente, por exemplo, procura tecnologias, modelos e propostas de ponta que melhorem a gestão e os serviços da zona e ajudem a construir uma cidade inteligente.

Jovens acadêmicos, estudantes e institutos de pesquisa, bem como empresas de tecnologia e startups nacionais e estrangeiras, são bem-vindos para apresentar suas ideias e projetos.

Centrada no Aeroporto Internacional de Beijing Daxing, de acordo com os organizadores, a BDIAEZ no distrito de Daxing, em Beijing, servirá como um campo experimental e oferecerá suporte aos principais participantes, promovendo a industrialização e o lançamento de seus projetos.

Além dos prêmios, eles serão recomendados a investidores e receberão orientação de líderes do setor e acadêmicos de renome, acrescentaram os organizadores.

A competição faz parte dos eventos realizados recentemente pela BDIAEZ, já que ela está solicitando planos e projetos para o desenvolvimento do Centro Internacional de Construção e Engenharia e Consumo. O objetivo do projeto é promover negócios de convenções e exposições, bem como estimular o consumo.

A BDIAEZ tem uma área central de cerca de 150 quilômetros quadrados, compreendendo 50 quilômetros quadrados em Beijing e o restante na província vizinha de Hebei. O Centro Internacional de C&E e Consumo será posicionado na área leste da seção de Beijing.

O Conselho Estadual aprovou a criação da zona econômica em 2016, com os objetivos estratégicos de transformá-la em uma área de transporte de funções para o intercâmbio internacional, uma área líder em tecnologia de aviação nacional e uma área de demonstração para o desenvolvimento coordenado de Beijing, Tianjin e a província de Hebei, de acordo com o comitê administrativo.

Aproveitando o aeroporto e as políticas preferenciais das zonas funcionais, a BDIAEZ está construindo um centro que reúne recursos globais, bem como uma nova força motriz para o crescimento econômico regional.

O padrão industrial abrangente da BDIAEZ tomou forma, tendo o setor de vida e saúde como líder, serviços de ponta e segurança da aviação como base, bem como tecnologias de informação de última geração e equipamentos avançados como reserva.

Foram lançados seis grandes parques industriais, incluindo um centro de serviços de inovação da zona de livre comércio, um parque de fabricação inteligente de equipamentos médicos, uma incubadora biomédica e um complexo de negócios internacional.

A BDIAEZ é a única área em Beijing que adota políticas favoráveis da zona de livre comércio e o Zhongguancun Science Park, uma zona de demonstração de alta tecnologia na capital, além de seguir as estratégias da cidade para a abertura de seu setor de serviços.

O comitê administrativo da BDIAEZ agora tem 80 direitos administrativos, com 49 representantes do governo distrital de Daxing e 31 de autoridades municipais.

Foi feito um progresso marcante na criação de um ambiente favorável para empresas, com procedimentos de aprovação simplificados e serviços otimizados.

A BDIAEZ também oferece auxílio individual a empresas com dificuldades e também estabelece uma plataforma de serviços on-line para melhorar a eficiência das aprovações.

A zona econômica pretende assinar 20 megaprojetos e colocar seis deles em produção este ano, de acordo com o comitê administrativo.

Ela continuará a avançar com reformas, cultivar os setores orientados para as exportações e ajudar a garantir a operação tranquila do aeroporto.

Até 2035, uma zona econômica moderna, inteligente e ecológica terá sido construída. Ela terá um papel vital na promoção do desenvolvimento regional de alta qualidade, de acordo com o plano de desenvolvimento da zona.

Espera-se que, até lá, o Aeroporto Internacional de Beijing Daxing se torne um centro internacional de aviação, com uma movimentação anual de até 100 milhões de passageiros.

Já estão abertas as inscrições para a competição global de inovação "Future City" Explorer.

Clique no link a seguir para se inscrever: https://www.wenjuan.com/s/YRN32a8/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1846285/Beijing_Daxing_International_Airport_Economic_Zone.jpg

FONTE chinadaily.com.cn

SOURCE chinadaily.com.cn