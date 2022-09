Todos os produtos 42Gears são compatíveis com Android 13

Os clientes da 42Gears podem continuar a gerenciar seus dispositivos Android atualizados utilizando seu pacote MDM

BENGALURU, Índia, 6 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Com o recente lançamento do Android 13 do Google, a 42Gears modificou sua oferta para que os administradores de TI que utilizam o SureMDM, a principal solução de gerenciamento de dispositivos móveis da 42Gears, possam continuar a proteger, monitorar e gerenciar com facilidade dispositivos Android recém-atualizados.

A versão mais recente do Android, também chamada de Android Tiramisu, vem com aprimoramentos significativos após a grande reformulação do Android 12. O código-fonte está disponível no AOSP, para que os desenvolvedores agora possam tornar seus desenvolvimentos compatíveis com a versão mais recente do Android.

"A maioria de nossos produtos, como o SureMDM, SureLock, SureFox e SureVideo, são totalmente compatíveis com o Android 13. Também introduzimos algumas mudanças neles, ao mesmo tempo que atualizamos nossos produtos para que sejam compatíveis com a nova versão do Android", disse Prakash Gupta, cofundador e diretor de operações da 42Gears Mobility Systems.

De acordo com a 42Gears, as empresas que decidirem atualizar para o Android 13 descobrirão que:

O Android 13 exige que os usuários habilitem permissões de tempo de execução para enviar notificações de qualquer aplicativo; as notificações não serão permitidas como definição padrão. O mesmo também é válido durante o uso do aplicativo MDM da 42Gears para Android.

O Gerenciador de Bluetooth não funcionará mais para o administrador do dispositivo, uma vez que o Google desaprovou algumas APIs para o mesmo. Ele só funcionará no modo Proprietário do Dispositivo, e a 42Gears já atualizou essas APIs para que seus clientes possam continuar a trabalhar com o Gerenciador de Bluetooth.

"Considerando que as empresas estão adotando ambientes de trabalho totalmente remotos ou híbridos, elas precisam investir em uma ferramenta robusta e confiável de gerenciamento de dispositivos agora mais do que nunca. Ao oferecer suporte para o Android 13 logo no início, nosso objetivo é tornar nossa plataforma MDM extremamente prática e compatível, uma plataforma que possa resolver os problemas do gerenciamento de dispositivos Android", reiterou Prakash.

Para saber mais sobre o suporte desde o dia zero da 42Gears para Android 13, clique aqui.

Sobre a 42Gears

A 42Gears é uma provedora líder de soluções de gerenciamento unificado de endpoints (UEM), que oferece soluções de SaaS e locais para proteger, monitorar e gerenciar endpoints empresariais com as plataformas Android, iOS, iPadOS, Windows, macOS, Wear OS, VR, IoT e Linux. Os produtos da 42Gears são utilizados em vários setores e têm a confiança de mais de 18 mil clientes em mais de 115 países. Para mais informações, acesse https://www.42gears.com.

